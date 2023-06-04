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Amasya'da sel karayolunu ulaşıma kapattı

Güncel Haberler

Amasya'da kuvvetli sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle Amasya-Erzincan karayolunun Kışlacık köyü mevkiinde ulaşım kapandı. Vatandaşlar hızla akan sel sularını endişeyle takip etti. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Amasya'da sel karayolunu ulaşıma kapattı

AMASYA - Amasya'da kuvvetli sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle Amasya- Erzincan karayolunun Kışlacık köyü mevkiinde ulaşım kapandı.

Vatandaşlar hızla akan sel sularını endişeyle takip etti. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yağış sonrası ürünlerinin zarar gördüğünü belirten Ilıca köyü muhtarı Tekin Kılıç, "Felaketi yaşadık. Dereler doldu, taştı. Sel geldi" dedi.

Çift taraflı olarak trafiğe kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için bölgeye ekipler sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Güncel

Erzincan Tragger Amasya Güncel Haberler

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