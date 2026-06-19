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Amasya'da şehitler için mevlit okundu

Amasya'da şehitler için mevlit okundu
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Amasya'da düzenlenen Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında şehitler için mevlit programı gerçekleştirildi.

Amasya'da düzenlenen Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında şehitler için mevlit programı gerçekleştirildi.

Sultan II. Bayezid Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen programda şehitler için Kur'an-ı Kerim ile mevlit okundu.

Camiyi dolduran vatandaşlar el açarak şehitler için dua etti.

Programın ardından cuma namazı kılındı.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt
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