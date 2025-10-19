Haberler

Amasya'da Muhtarlar Günü Kutlandı

Amasya'da Muhtarlar Günü Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Taşova ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda, muhtarlara kahvaltı verildi. Kaymakam Salih Kartal, muhtarların önemli bir demokratik yapı olduğunu vurguladı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Salih Kartal, daha sonra Belediye Sosyal Tesisleri'nde muhtarlara kahvaltı verdi.

Kartal, "Mahalle ve köylerimizin güvenilir temsilcileri olan siz muhtarlarımızın günü kutlu kutlu olsun. Muhtarlık müessesi demokrasimizin temel taşlarından bir tanesidir. Vatandaşın ilk başvuru kapısı, derdi ile dertlenen sevincine ortak olan bir müessesedir. Gerek hizmetlerin ulaştırılmasında, gerekse sorunların çözümünde muhtarlarımızın emeği yadsınamaz. Bu anlamlı günde görevlerini büyük bir özveri ile sürdüren tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Programa, mahalle ve köy muhtarları ile birlikte siyasi parti temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
AK Parti'den Diyarbakır'daki 'Öcalan'a Özgürlük' yürüyüşüne ilk tepki

AK Parti'den Diyarbakır'daki "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne ilk tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşçi, işveren ve hükümet 21 Ekim'de 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak

Tarih belli oldu! Yeni asgari ücret maratonu başlıyor
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor

Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki
Kendi yaptığı balkon filesini böyle test etti

Kendi yaptığı balkon filesini, böyle test etti
KKTC'de oy verme işlemi başladı! Bir aday saatler kala çekildi

Yavru Vatan sandık başında! Bir aday saatler kala çekildi
İşçi, işveren ve hükümet 21 Ekim'de 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak

Tarih belli oldu! Yeni asgari ücret maratonu başlıyor
'Trump’ın metresi” çıkışı İtalya’da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü

"Trump'ın metresi" çıkışı İtalya'da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Nijerya'da darbe girişimi! 16 üst düzey asker gözaltında

Hükümeti devirmek istediler! Ülkeyi sarsan darbe girişimi
Yeni bir yıldız doğuyor! 60. dakikada oyuna girdi, 73'e kadar hat-trick yaptı

Yeni bir yıldız doğuyor! 60'ta oyuna girdi, 73'e kadar hat-trick yaptı
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
CHP İstanbul İl Kongresi için hazırlıklar sürüyor

CHP'de kritik gün! YSK "Devam" dedi, partililer sandık başına gidiyor
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.