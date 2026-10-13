Amasya'da köy öğrencileri 'Yapay Zekadan Doğaya' projesiyle buluştu

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Amasya'nın Aydınca köyünde TÜBİTAK desteğiyle hayata geçirilen "Yapay Zekadan Doğaya, Köy Okullarında Dijital ve Ekolojik Okuryazarlık" projesi, öğrencilerle buluştu.

TÜBİTAK 4009 Köy Okullarına Yönelik Destek Programı kapsamında fonlanan ve Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi yürütücülüğünde, Aydınca Şehit Hüsamettin Gökçe İlkokulu iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, bilim, teknoloji ve doğa bir araya getirildi. Proje kapsamında 53 öğrenci ve 7 öğretmen, yapay zeka ve dijital teknolojilerin yanı sıra biyolojik çeşitlilik üzerine uygulamalı eğitimler aldı.

Etkinlikte Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dudu Duygu Kılıç, öğrenciler, öğretmenler ve köy halkıyla bir araya gelerek "Türkiye'nin Biyolojik Çeşitliliği ve Biyolojik Kaçakçılık" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Kılıç, Türkiye'nin endemik türlerinin korunmasının önemine dikkat çekerek biyolojik kaçakçılığın doğal miras üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı.

Teorik eğitimlerin ardından düzenlenen "Botaniğin İzinde, Teoriden Uygulamaya Bitki Çeşitliliği ve Herbaryum Teknikleri" atölyesinde ise öğrenciler bitki çeşitliliğini yakından inceleyerek herbaryum tekniklerini uygulamalı olarak deneyimledi.

Ayşegül Celep Havuz'un yürütücülüğünü, Nursen Yılmaz'ın ise uzmanlığını üstlendiği projenin ekibinde, Dr. Öğr. Üyesi Naciye Somuncu Demir, Dr. Öğr. Üyesi Sare Terzi İlhan, Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Murat Gümüş, Öğr. Görevlisi Bahadır Özen, Dr. Gökhan Sontay ve Başöğretmen Kadriye Zobu görev aldı.

Kaynak: AA