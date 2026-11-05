Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Amasya'da kafe yangınında 3 kişi dumandan etkilendi, mahsur köpek kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya'da kafe yangınında 3 kişi dumandan etkilendi, mahsur köpek kurtarıldı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ndeki bir kafede çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin ambulanslarda yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 3 kişiyle ilgili süreç sürerken, kafede mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

AMASYA'da bir kafede çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. İçeride mahsur kalan köpek ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ndeki bir kafede saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen yoğun dumanı fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis, sağlık, AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, elektrik dağıtım şirketi ekipleri de olası bir olumsuzluğun önüne geçmek amacıyla işletmenin elektriğini kesti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında kafede mahsur kalan bir köpek, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Yoğun dumandan etkilenen 3 kişiye ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda ilk müdahale yapıldı. Ardından 3 kişi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Amasya İl Emniyet Müdürü Ali Erkan Aktaşgül de olay yerine gelerek ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

'KAPIYI KIRIP ARKADAŞLARI DIŞARI ÇIKARDIK'

Yangına müdahale eden çevre sakinlerinden Uğur Nizam, "Aşağıda yemek dağıtımı vardı. Dumanları hissedince yukarı çıktık, baktık ve yan kafede yangın olduğunu gördük. Kapıyı kırıp baktık, arkadaşları dışarı çıkardık. Bir iki kişi sanırım dumandan etkilenmiş. İçeride köpek de vardı, onu da itfaiyeci arkadaşlar dışarı çıkardı. İş yerinde bayağı hasar var. Sıcaktan su tutunca camlar komple patladı" dedi.

Yangının ardından kafede soğutma çalışmaları sürerken, işletmede hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
Fatma Betül Sayan Kaya, adliyeye vatandaş kısmından giriş yaptı

Adliyeye girişte ayrıcalık bekleyen Fatma Betül'e soğuk duş

Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri dikkat çekti! İşte güncel fiyatı

İfadeye gelirken taktığı gözlüğe bakın! İşte güncel fiyatı

Hastaneye girdi, hayatı değişti! Ünlü müzisyenin yaşadıkları inanılmaz

Hastaneye girdi, hayatı karardı! Ünlü müzisyenin yaşadıkları inanılmaz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akvaryumdaki 'Netanyahu'dan hain saldırı! Yıllarca besledi yine de yetmedi

Akvaryumdaki 'Netanyahu'dan hain saldırı! Arkadaşı da tanıdık
Kırmızı bültenle aranıyordu! Daltonlar üyesi Türkiye'ye getirildi

Daltonlar'a bir darbe daha! Kırmızı bültenle aranan isim Türkiye'de
Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı

Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı
ABD seçimleri sonrası altın uçuşa geçti! Yeni hedef 7 bin lira

Piyasalar fena karıştı! Uçuşa geçti, son 2 haftanın zirvesinde
Tarihi sigara yasakları yolda! Türkiye, Japonya ve Avustralya modelini uygulayacak

Tarihi sigara yasakları yolda! Japonya ve Avustralya örnek alınacak
Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda'nın ensesindeyiz! UEFA ülke puanında fark eridi

Hollanda'nın ensesindeyiz! İşte UEFA ülke puanında son durum
TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler

TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler