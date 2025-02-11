Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız

Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı

CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi! Valilik'ten açıklama var
Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi

Amasya'da Genç Hemşire Hayatını Kaybetti

Amasya'da Genç Hemşire Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

32 yaşındaki hemşire Minecan Tek, tedavi gördüğü hastanede H1N1 virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Amasya Üniversitesi Hastanesi'nde düzenlenen törene ailesi ve sağlık camiası katıldı.

Amasya'da, 32 yaşındaki hemşire Minecan Tek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Tek, yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alındı.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan hemşire Tek için hastane bahçesinde tören düzenlendi.

Törene, Tek'in ailesi ve yakınları ile Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Hastane Başhekimi Dr. Volkan Taşova ve çalışma arkadaşları katıldı.

Tek'in cenazesi törenin ardından toprağa verilmek üzere kara yoluyla Iğdır'a uğurlandı.

Hastane Başhekimi Taşova gazetecilere, Tek'in 9 Şubat Pazar günü sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastane acil servisine başvurduğunu söyledi.

Yapılan kontrollerin ardından Tek'in tedavisine başlandığını ifade eden Taşova, şunları kaydetti:

"Burada yapılan kontrollerde gribin, kardiyak problemlere bağlı kalp yetmezliği gelişmeye başladığı teşhisiyle acil bir şekilde yoğun bakıma kaldırılıyor ve hızlı bir şekilde tablosu kötüleşiyor. Burada yapılan müdahalelere rağmen sabaha karşı hastamızı maalesef kaybettik. İnfluenza dediğimiz H1N1 virüsüyle hastanın kontrolü yapılmış, influenza virüsüyle enfekte olduğu tespit ediliyor, bu, bu yılki domuz gribi olan. Bütün sağlık camiamızın başı sağ olsun diyoruz."

Hastanenin internet sitesinde yapılan paylaşımda ise, "Hastanemiz Koroner Yoğun Bakım Servisinde görev yapan hemşire Minecan Tek, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle vefat etmiştir. Kıymetli çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu
Fenerbahçe'nin yeni transferi sakat çıktı

Yeni transfer sakat çıktı, sonrasında olanlar daha bomba
Almanya, ABD'nin ek gümrük vergilerine misilleme yapacak

"Gücümüz var" diyerek Trump'ı açık açık tehdit etti
Anlaşma tamam! Türkmen gazı, Türkiye'ye geliyor

Bakan müjdeyi verdi, vana 1 Mart'ta açılıyor
Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
Cani baba: Kızımı kanepede boğdum sonra ilaç içip bileklerimi kestim

Cani babanın ilk ifadesi: Kızımı kanepede boğdum

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.