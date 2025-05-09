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Amasya'da Ebelik ve Afet Yönetimi Projesi Kapsamında Tatbikat Gerçekleştirildi

Amasya'da Ebelik ve Afet Yönetimi Projesi Kapsamında Tatbikat Gerçekleştirildi
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Amasya'nın Suluova ilçesinde 'Sarsıntıda Şefkat: Ebelik ve Afet Yönetimi' projesi çerçevesinde gerçekleştirilen afet tatbikatında, AFAD ekipleri ve öğrenciler, farklı senaryolarla acil durumlara hazırlık yaptı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde yürütülen "Sarsıntıda Şefkat: Ebelik ve Afet Yönetimi" projesi kapsamında afet tatbikatı gerçekleştirildi.

Amasya Üniversitesi Yarının Ebeleri Kulübü tarafından yürütülen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ÜNİDES Programı kapsamında desteklenen "Sarsıntıda Şefkat: Ebelik ve Afet Yönetimi" projesi çerçevesinde Yedikır bölgesinde afet tatbikatı düzenlendi.

Afad ekipleri, Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Suluova Meslek Yüksekokulu (MYO) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrenci ve öğretim elemanlarının katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, iki senaryo ele alındı.

İlk senaryoda, bir gebe kadın ve yakının enkaz altından kurtarıldı. İkinci senaryoda ise doğumu başlamış bir gebenin enkaz altında doğumunun yaptırılarak bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel
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