909 bin liralık dolandırıcılığı önleyen güvenlik görevlisine teşekkür belgesi

Amasya'da telefonla dolandırıcılık girişimi, özel güvenlik görevlisi Cafer Tayyar Eken'in dikkati sayesinde engellendi. Dolandırıcılar, 909 bin 755 liralık kredi kartı işlemi onayı almayı başaramadı.

AMASYA'da telefonla arayarak banka müşteri temsilcisi olduğunu söyleyen dolandırıcının yönlendirmesiyle 909 bin 755 liralık kredi kartı işlem onayı veren A.K. (43), şüphe üzerine gittiği banka şubesindeki özel güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu. Amasya İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, Cafer Tayyar Eken'i makamında kabul ederek teşekkür belgesi takdim etti.

Olay, şubat ayında kentteki bir banka şubesinde meydana geldi. İddiaya göre A.K., kendisini banka müşteri temsilcisi olarak tanıtan kişi tarafından aranarak, kartından bilgisi dışında harcama yapıldığının ve işlemin iptali için gelen bildirimi onaylaması gerektiğinin söylendiğini belirtti.

Talimatlara inanan A.K.'nin işlemi onaylamasının ardından, kredi kartı üzerinden toplam 909 bin 755 liralık harcama girişimi tespit edildi. Durumun fark edilmesi üzerine A.K. banka şubesine giderek hesaplarının kontrol edilmesini istedi. Vatandaşın durumu anlatması üzerine banka özel güvenlik görevlisi Cafer Tayyar Eken, işlemlerin dolandırıcılık olabileceğini değerlendirerek, hesaplara bloke konulmasını sağladı. Eken, ardından KAAN (Genel Kolluk ile Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyonu projesinin kısaltması) uygulaması üzerinden ihbarda bulundu.

İhbar üzerine banka şubesine gelen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin hızlı müdahaleyle dolandırıcılık girişimini engelledi. Böylece 909 bin 755 liralık işlem iptal edilerek vatandaşın mağduriyeti önlendi.

'EKİPLERİMİZİN HIZLI MÜDAHALESİ SAYESİNDE'

Amasya İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, Cafer Tayyar Eken'i makamında kabul ederek teşekkür belgesi takdim etti. Saraç, "İlimizde bir bankada özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Cafer Tayyar Eken, şüphelendiği işlem üzerine KAAN uygulaması aracılığıyla durumu tarafımıza bildirdi. Ekiplerimizin hızlı müdahalesi sayesinde 909 bin 755 TL tutarındaki nitelikli dolandırıcılık olayı önlendi. Gösterdiği üstün gayret ve örnek davranıştan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
