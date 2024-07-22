Cami imamının ihbarı bomba imha ekiplerini harekete geçirdi
Amasya'da mescidin kapısında cami imamı tarafından fark edilen çanta, bomba imha ekipleri tarafından patlatıldı. Şüpheli çantadan seccade ve tespih çıktı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde camide bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.
Çarşı Camii'nde mescidin giriş kapısına bırakılan şüpheli çanta sabah namazına gelen cami imamı tarafından fark edilerek güvenlik güçlerine haber verildi. Olay yeri şeritle çevrilerek bomba imha ekipleri bölgeye sevk edildi.
SECCADE VE TESPİH ÇIKTI
Bölgeye gelen özel kıyafetli ekipler, inceledikleri çantayı fünye bağlayarak kontrollü şekilde patlattı. Çantanın içinden seccade ve tespih çıktı.