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İran'dan Gebze'ye giden alüminyum yüklü tırda 23 düzensiz göçmen çıktı

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Amasya'da polis ekipleri, İran'dan Gebze'ye giden alüminyum ham maddesi yüklü tırı durdurdu. Yapılan incelemede tırın dorsesine gizlenmiş Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

Amasya'da, alüminyum ham maddesi yüklü tırın dorsesinde 23 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yol kontrol noktasında İran'dan Gebze'ye giden alüminyum ham maddesi yüklü tırı durdurdu.

Amasya'da alüminyum yüklü tırda 23 düzensiz göçmen yakalandı

23 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Yapılan kontrolde tırın dorsesine gizlenmiş Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İran'dan Gebze'ye giden alüminyum yüklü tırda 23 düzensiz göçmen çıktı

Kaynak: AA / Güncel

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