İran'dan Gebze'ye giden alüminyum yüklü tırda 23 düzensiz göçmen çıktı

Amasya'da, alüminyum ham maddesi yüklü tırın dorsesinde 23 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yol kontrol noktasında İran'dan Gebze'ye giden alüminyum ham maddesi yüklü tırı durdurdu.

23 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Yapılan kontrolde tırın dorsesine gizlenmiş Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.