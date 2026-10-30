Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Amasya'da 17 gün süren eğitimlerle 594 öğretmene trafik güvenliği anlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya'da 17 gün süren eğitimlerle 594 öğretmene trafik güvenliği anlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen trafik güvenliği seminerleri 17 günde tamamlandı. İl merkezi ve ilçelerde görev yapan 594 öğretmene trafik güvenliği bilgilendirme eğitimi verildi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 594 öğretmene trafik güvenliği bilgilendirme eğitimleri verildi.

İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Öğrencilerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü" kapsamında, Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ile Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan planlama çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda il merkezi ve ilçelerde görev yapan öğretmenlere yönelik "Trafik Güvenliği" bilgilendirme seminerleri düzenlendi.

Toplamda 17 gün süren ve tamamlanan eğitimlerle 594 öğretmene trafik güvenliği eğitimi verildi.

Kaynak: AA
Galatasaray'ı Amedspor maçı öncesi bekleyen büyük tehlike

Galatasaray'da Amedspor maçı öncesi büyük tehlike
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 kişiyi kurtarmak için orduyu harekete geçirdi: Bu bir işgal değil

2 bin askerle başka bir ülkeye girdiler
2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı

Yüz binlerce adayın merakla beklediği sınav sonuçları açıklandı
Erhürman'dan Türk Devletleri Zirvesi'nde Kıbrıs mesajı

Erhürman'dan Türk Devletleri Zirvesi'nde Kıbrıs mesajı
Napoli'den Fenerbahçe'yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık

Lukaku için yapılan rezil açıklamaya bakar mısınız

Game of Thrones'un yıldızı ölümle burun buruna! Metroya sığındı

Ünlü oyuncu gece yarısı kabusu yaşadı
Van Gölü'nde korkutan tablo! Son 10 yılda olanlar şaşırttı

Türkiye'yi alarma geçiren görüntü!
Artık saklamıyorlar! Devrim Özkan'dan Deniz Can Aktaş'a ilan-ı aşk

Torreira görmesin! Devrim Özkan'dan ilan-ı aşk