Amasra'da Sahil Kirliliği: İncelemeler Başlatıldı

Amasra'da Sahil Kirliliği: İncelemeler Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın Amasra ilçesi Tarlaağzı sahilinde deniz kirliliği oluştu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sudan örnek alarak inceleme başlattı. Kirli suyun kaynağı olarak özel bir maden ocağı gösteriliyor.

BARTIN'ın Amasra ilçesi Tarlaağzı Sahili'ndeki denizde kirlilik oluşurken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sudan numune alarak inceleme başlattı.

Amasra ilçesi Tarlaağzı köyü sahilinde denizin kıyısı siyah renge büründü. 900 metre uzunluğundaki sahilde atıklar nedeniyle kirlilik oluşurken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında binlerce turistin geldiği sahilde sudan numune alarak inceleme başlattı.

'ÖZELLİKLE GECE SAATLERİNDE BIRAKIYORLAR'

Tarlaağzı Gömü Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Talip Uçar, kirliliğe sahilin yakınındaki özel bir maden ocağının kimyasallarla yıkadıkları kömürün atıklarının neden olduğunu iddia ederek, "Özel maden ocağına ait tesiste kimyasal maddeler ile yıkanan kömür atıkları normal şartlarda buraya bırakılmaz, aynı suyu kimyasalları değiştirilerek kullanılamaya devam eder. Ama şirket bunu yapmayıp, kömür atığını ve kimyasalları denize bırakıyor. Özellikle gece saatlerinde bu atığı bırakıyor. Bu daha önce de oldu, şikayet ettik. Yetkililer ceza yazdı ama çözüm olmadı. Bu plaja yazın binlerce yerli ve yabancı turist geliyor. Bu halde buraya kim gelir? Burası aynı zamanda balıkçılığı da etkiliyor. Bu kimyasallar balıklara ve deniz yaşamına zarar veriyor. Yetkililer bu duruma çözüm bulsun" dedi. Maden ocağı yönetimi konuyla ilgili açıklama yapmazken, inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalacak gibi! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü

Kalacak gibi! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü
Futbolseverler müjde! Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda

Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Meksika'yı sarsan katliam! Beş müzisyen vahşice öldürüldü

Günlerdir aranan beş müzisyen vahşice öldürüldü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Marmaray'da iki küçük çocuğunun yanında darbedildi

Marmaray'da korku dolu anlar! İki küçük çocuğunun yanında darbedildi
286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi, hala alışamadılar

286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi
Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın kabusu yaşadı
Emre Belözoğlu çalıştırmak istediği 4 takımı açıkladı

Emre Belözoğlu çalıştırmak istediği 4 takımı açıkladı
Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı

Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı
Real Madrid'den Viktor Gyökeres'e dev teklif

Real Madrid'de Arda'nın önüne 80 milyon euroluk dev golcü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.