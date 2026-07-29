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Altınordu İlçe Başkanı Halis Poyraz ve yönetimi CHP'den istifa etti

Altınordu İlçe Başkanı Halis Poyraz ve yönetimi CHP'den istifa etti
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CHP Altınordu İlçe Başkanı Halis Poyraz, ilçe yönetimiyle birlikte CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldıklarını açıkladı.

ANKARA) - CHP Altınordu İlçe Başkanı Halis Poyraz, ilçe yönetimiyle birlikte CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldıklarını açıkladı.

CHP Altınordu İlçe Başkanı Halis Poyraz, ilçe yönetimiyle birlikte CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldıklarını açıkladı. Poyraz, butlan anlayışının kurultay iradesini yok saydığını belirterek, değişim mücadelesini yeni parti saflarında sürdüreceklerini belirtti. Siyasette temel amacın halkın iradesine sahip çıkmak ve adaleti savunmak olduğunu ifade eden Halis Poyraz, son dönemde yaşanan gelişmeleri eleştirerek şunları söyledi:

"Ne yazık ki son dönemde kurultayda ortaya konulan demokratik iradeyi yok sayan, hukuk kisvesi altında siyasi sonuç üretmeye çalışan butlan anlayışı; yalnızca üyelerimizin ve delegelerimizin özgür iradesine değil, demokrasiye olan inanca da ağır bir müdahale niteliği taşımaktadır. Biz örgüt iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımayan bir anlayışın temsilcileri olduk ve bundan sonra da halkın ve örgütün iradesini esas alan demokratik mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz."

"YENİ PARTİ'DE YER ALMAK ÜZERE GÖREVİMDEN VE PARTİ ÜYELİĞİMDEN İSTİFA EDİYORUM"

CHP çatısı altındaki uzun yıllara dayanan mücadele geçmişine vurgu yapan Poyraz şöyle devam etti:

"12 yaşında kapısından girdiğim, bayrağını onurla dalgalandırdığım, sahada durmaksızın çalıştığım, sandıkta görev aldığım, eğitmenlik yaptığım, ilçe yönetim kurulu üyeliği, kurultay delegeliği ve en nihayetinde üyelerimizin ve delegelerimizin özgür iradesiyle Altınordu İlçe Başkanlığı onuruna eriştiğim bu siyasi çatı altında edindiğim mücadele birikimi ve sorumluluk bilinciyle hareket ediyorum. Hayatımın en kıymetli anılarını ve dostluklarını taşıdığım bu yolda geride bıraktığım emeklerin sorumluluğunu yüreğimde taşıyarak, halkımızın umudunu büyütecek yeni siyasi mücadelede, YENİ Parti'de yer almak üzere CHP Altınordu İlçe Başkanlığı görevimden ve parti üyeliğimden istifa ettiğimi açıklıyorum."

"YOL LİDERİMİZ ÖZGÜR ÖZEL'İN YOLUDUR"

Mücadelelerini inandıkları değerlerden taviz vermeden sürdüreceklerini belirten Halis Poyraz, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Şimdi yeni bir yolda inandığımız değerlerden taviz vermeden, omuz omuza verdiğimiz mücadeleyi daha da büyütmek ve değişimin öncüsü olmak için kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Çünkü bizim yolumuz halkın iradesinden yana olanların, geri adım atmayanların ve memleket sevdasını büyütenlerin yoludur. Yol liderimiz Sayın Özgür Özel'in yoludur."

Kaynak: ANKA
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