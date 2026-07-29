Haberler

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, CHP’den istifa etti

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, CHP’den istifa etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ORDU'nun Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, belediye meclis üyeleriyle birlikte CHP’den istifa ettiğini açıkladı.

ORDU'nun Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, belediye meclis üyeleriyle birlikte CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, gençlik yıllarından itibaren görev yaptığı CHP'den ayrılma kararı aldığını duyurdu. Altınordu Belediyesi'nin CHP'li meclis üyeleriyle birlikte yeni bir siyasi yolculuğa çıktıklarını belirten Tepe, "Gençliğimin en güzel yıllarından itibaren çatısı altında büyüdüğüm, değerleriyle yetiştiğim ve rozetini onurla taşıdığım Cumhuriyet Halk Partisi, benim için her zaman büyük bir okul ve aile olmuştur. Bu büyük ailede bize duyulan güvenle önce Türkiye'nin en genç belediye başkanı seçildiğim Gülyalı'mıza, 2024 yılından itibaren ise Altınordu'muza hizmet etme onurunu yaşıyorum. Ancak bugün ülkemizin içinde bulunduğu tarihsel eşik, bizlere alışılmış kalıpların ötesine geçme, değişim cesaretini gösterme ve milletimizin yükselen sesine kulak verme sorumluluğunu yüklemektedir. Genel Başkanımız Özgür Özel'in grup toplantısında ifade ettiği, Türkiye'nin sıkıştığı dar siyaset parantezini kırma, gençlerin geleceğe olan inancını yeniden inşa etme ve kararlılıkla yeni bir yol açma vizyonu, bizim de yürekten katıldığımız, büyük bir inançla sarıldığımız ortak bir duruşun göstergesidir" dedi.

'CHP'DEN VİCDANIMIZ RAHAT BİR ŞEKİLDE AYRILIYORUZ'

Meclis üyeleriyle birlikte yeni bir yolculuğa çıktıklarını ifade eden Tepe, "Bugün, birlikte yol yürüdüğüm ve Altınordu'ya hizmet etme sorumluluğu taşıdığım belediye meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuk, gençlerin hayallerini ertelemek zorunda kalmadığı, kadınların kendini güvende hissettiği, emeğin hak ettiği değeri gördüğü, hukukun üstün olduğu ve herkes için adaletin tesis edildiği bir Türkiye hayali içindir. Bu yolculukta Sayın Özgür Özel ile birlikte yürümekten onur duyuyoruz. Gelinen bu tarihi dönüm noktasında, büyük bir emek verdiğim, gençliğimi ve hayatımın önemli bir bölümünü adadığım CHP'den, Altınordu Belediyesi CHP Belediye Meclis üyelerimizle birlikte büyük bir hüzünle ama vicdanımız rahat, başımız dik bir şekilde ayrılıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı

Tatil cenneti yanıyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş

Bu sabah evinden alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak itiraf

Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor

Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti yapılacak

Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar

"Görevde olduğum müddetçe hiçbiri bu şehre adım atamaz"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu

3 top dondurmanın fiyatına isyan etti, aldığı cevapla harekete geçti
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı

Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatıyordu

Otomotiv devi krizin pençesinde: Binlerce çalışanı işten çıkaracak

Otomotiv devi krizin pençesinde: Binlerce çalışan işsiz kalacak
Ünlü model kumsalda koşarken zor anlar yaşadı! Firikik vermekten kurtulamadı

Ünlü model kumsalda koşarken zor anlar yaşadı! Firikik vermekten kurtulamadı
e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Tüm hesaplar tek ekrana toplandı

e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Herkes aynı ekrana akın ediyor
İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu

İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu
18 yıllık kan donduran cinayete İstinaf dokunuşu: Yeni koca da tutuklandı

18 yıllık yasak aşk cinayetine İstinaf dokunuşu: Yeni koca da...