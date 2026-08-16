Zehra Sert son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'daki trafik kazasında yaşamını yitiren, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Erkam Yayınları'nın kurucusu ve Altınoluk Dergisi'nin imtiyaz sahibi Abdullah Sert'in eşi Zehra Sert (72) için cenaze töreni düzenlendi.

Dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Sert için ikindi vakti Üsküdar'daki Çilehane Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Eşi Abdullah Sert'in kıldırdığı namazın ardından Zehra Sert'in cenazesi Sahrayıcedid Mezarlığı'na götürüldü.

Törene, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Valisi Davut Gül, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Onursal Başkanı Osman Nuri Topbaş, iş insanı Mustafa Latif Topbaş, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Topbaş, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve eski İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın yanı sıra farklı illerden gelen bazı vatandaşlar katıldı.

Kaza

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde C.A. yönetimindeki 34 MGE 511 plakalı kamyon, Demirtaş Çevre Yolu'nda aynı yönde seyreden Altınoluk Dergisi imtiyaz sahibi Abdullah Sert idaresindeki 34 AS 1240 plakalı otomobile arkadan çarpmıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken araçta sıkışan Zehra Sert, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılmıştı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Abdullah Sert, eşi Zehra Sert ve kızları Fatma Sert, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

Yaralılardan Zehra Sert hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA