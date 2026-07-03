Altınköy'de özel gereksinimli çocuklara at destekli terapi

Altındağ'da bulunan Altınköy Açık Hava Müzesi'nde özel gereksinimli çocuklara çeşitli egzersizler ve hipoterapi (at destekli terapi) hizmeti sunuluyor.

Altındağ Belediyesince köy hayatını tanıtmak amacıyla kurulan Altınköy Açık Hava Müzesi, içinde yel değirmeni, asma köprü, bakkal, gül bahçesi ve tarihi evler gibi yapıların yanı sıra çeşitli hayvanları da barındırıyor.

Keklik, kaz, tavus kuşu, ceylan ve inek gibi çok sayıda hayvanın bulunduğu müze, doğal yaşamı yerinde deneyimlemek isteyen ziyaretçileri ağırlıyor.

Müze, doğal yaşamıyla öne çıkarken özel gereksinimli çocuklara da çeşitli egzersiz ve hipoterapi imkanı sunuyor.

Özel çocuklara buradaki uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından gelişim düzeylerine göre bireysel antrenman ve eğitim programları hazırlanıyor. Program kapsamında çocukların mevcut fiziksel gelişim durumları analiz edilerek eksik görülen alanlarda özel gelişim planları oluşturuluyor.

At destekli terapi yöntemi ve binicilik atölyelerinde çocuklar binicilik çalışmalarına başlamadan önce kapsamlı testlerden geçirilirken, elde edilen veriler doğrultusunda at üzerinde denge, duruş ve koordinasyon becerilerini geliştirme egzersizleri planlanıyor.

"Atın insanlarla kurduğu iletişim özellikle çocuklarla çok daha farklı oluyor"

Uzman antrenör Didem Şaşmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hipoterapinin atla uygulanan bir terapi yöntemi olduğunu, geçmişinin uzun yıllara dayandığını ve atların iyileştirici özelliğinin bulunduğunu söyledi.

Şaşmaz, "Sosyal engeli veya tanısı olanları, hayatının belli döneminde bir zorluğu yaşayan herkesi hipoterapiye dahil ederek çalışabiliriz. Ama biz burada hipoterapiyi biraz daha bir at branşı gibi çalıştırarak para atlı cimnastik konusunda da bir ilerleme gösterdik. Şu anda 13 sporcumuz var." ifadelerini kullandı.

Şaşmaz, sporcular arasında daha önce atı hiç görmemiş olanların bulunduğunu belirterek, sporcuların önce varil üzerinde denge ve koordinasyon çalışmaları yaptığını, bu becerileri kazandıktan sonra at üstüne geçtiklerini söyledi.

Para atlı cimnastiğin hem varil hem de at üzerinde yapılabilen bir branş olduğunu ifade eden Şaşmaz, bu yöntemle sporcuların aşamalı olarak eğitildiğini kaydetti.

Şaşmaz, "Dengeyi, koordinasyonu, ritmi, odaklanmayı, konsantrasyonu temin eden çocukları, uygun olanları, atla ilişkisini birebir kurmaya gönüllü olan çocukları ata geçirdik. At ve varilin üstünde, temel oturuş dediğimiz veya mil dediğimiz çeşitli hareketleri yaparak zorunlu seri veya serbest seride hareketleri yaparak müzik eşliğinde tamamlarlar. Bu çocuklara konsantrasyon duygusu sağlıyor." diye konuştu.

Sporcuların hareketleri doğru sırayla yapabilmek için vücut kontrolünü sağladığını, zihinsel olarak hareket düzenini takip ettiğini ve müzik eşliğinde yapılan çalışmaların ritim duygusunu geliştirdiğini aktaran Şaşmaz, hipoterapi, atlı cimnastik ve atla yapılan diğer sporlarda temel unsurun atın ritmine uyum sağlamak olduğunu ifade etti.

Şaşmaz, şunları kaydetti:

"Atın üstünde olduğunuzda yana, öne, arkaya, yukarı ve aşağı bir salınım oluyor. Bu sizin bedeninizin hatta iç organlarınızın aynı anda çalışmasını sağlıyor. Çok fonksiyonel çalışma şekli. Dikkati toplamanızı, dengenizi oluşturmanızı, konsantrasyonunuzu bütünlemenizi ve özellikle de anda kalmayı sağlıyor. Bunu bir hareket serisine bağlayıp atın üstünde yaptığınızda öğrencinin kendine güveni gelişiyor. Çünkü dengesini elinde tuttuğunu görüyor, istenileni yaptığını görüyor ve bu uyum başarı duygusu katıyor. Çünkü ben herkesin at binebileceğine, at sürebileceğine, atla bir şekilde iletişim kurabileceğine çok eminim. Bu zaten atın iyileştirici gücünden gelen bir şey, atın doğasında zaten bu var."