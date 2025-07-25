Altınbaş Üniversitesi, Orman Yangınında Şehit Olanlar İçin Fidan Dikti

ESKİŞEHİR Seyitgazi ilçesinde orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü için Altınbaş Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Ormanı'na 10 fidan dikti.

Altınbaş Üniversitesi tarafından Kemerburgaz'daki 15 Temmuz Şehitler Ormanı'na 10 fidan dikildi. Altınbaş Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cemal İbiş ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Argun Karacabey'in yanı sıra üniversite personeli ve öğrencilerin katıldığı anma etkinliğinde her şehit için bir çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Prof. Dr. Cemal İbiş, dikim sonrası yaptığı konuşmada duygularını şu sözlerle ifade etti:

"23 Temmuz akşamı Seyitgazi, Eskişehir'de maalesef meydana gelen yangın sonucunda, dün akşam itibarıyla 11 şehidimiz olduğunu öğrendik. Onların anısına üniversitemizin sosyal sorumluluğunu ve duyarlılığını dile getirmek için her biri adına birer çam diktik. Acımız derin. Ailelerine başsağlığı diliyoruz, hepimizin başı sağ olsun. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bu canları büyüterek onları hatırlayacağız ve bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni ediyoruz."