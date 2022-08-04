Altın Koza'da Onur Ödülleri Müjdat Gezen ve Hale Soygazi'ye Verilecek

Bu yıl, 29'uncusu düzenlenecek "Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali", 12 -18 Eylül tarihlerinde sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar öncülüğünde düzenlenen festivalin bu yılki "Onur Ödülleri', Türk Sineması'nın ve tiyatrosunun değerli ismi, ustaların ustası Müjdat Gezen ve sinemanın değerli oyuncusu Hale Soygazi'ye verilmesi kararlaştırıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar öncülüğünde bu yıl 29'uncu kez düzenlenecek festivalin Yürütme Kurulu Başkanlığı'nı da Menderes Samancılar üstleniyor. 12-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması bölümleri yer alacak.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin bu yılki 'Onur Ödülleri'nin ise uusuta oyuncular Müjdat Gezen ile Hale Soygazi'ye verilmesi kararlaştırıldı.

MÜJDAT GEZEN: Bu yılki Altın Koza'da Onur Ödülü verilmesi kararlaştırılan sanatçılardan Müjdat Gezen, sahneye ilk kez 1953 yılında ilkokulu Hırka-i Şerif'te okul piyesinde çıktı. 1961 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girerek 1962'de ilk filmini çeviren, 1970'te sahne, film, televizyon çalışmalarında bulunan Gezen, yardımcı ders kitabı olarak okutulan kitaplarının yanı sıra çeşitli okullarda Türk tiyatrosu öğretmenliği de yaptı. Müjdat Gezen, 1982'de Kandemir Konduk ile Güldürü Üretim Merkezi'ni kurarak, büyük gazetelerde mizah sayfası yönetmenliği yaptı. 1991 yılında ilk Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kurarak sayısız öğrenci yetiştiren Gezen, 1995'te Hamlet Efendi adlı oyunuyla ödül almış ve devlet tiyatrolarında oynamış, 62 yıldır hala ayakta alkışlanan bir sanat insanı. Ömrüne birçok tiyatro, sinema filmi, dizi, ödül sığdırdı ve sayısız öğrenci yetiştirdi.

HALE SOYGAZİ: Onur Ödülü'nü Müjdat gezen ile paylaşan Hale Soygazi ise 1972'de Kara Murat filmiyle sinemaya adım attı. Soygazi, "Maden" filmindeki rolüyle "Antalya Altın Portakal Film Festivali"nde, Bir Yudum Sevgi filmindeki rolüyle ise 1984 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerini kazandı. Soygazi, yönetmen Atıf Yılmaz ile yaptığı kadını konu alan '"Bir Yudum Sevgi", "Kadının Adı Yok", "Bekle Dedim Gölgeye" filmleriyle unutulmazlar arasına girdi.

Koza Film Festivali kapsamında ayrıca; dünya sinemasından seçkiler, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu ve sergiler yapılacak. Festivalin yarışma bölümlerine katılmak isteyen sinemacılar için son başvuru tarihi 5 Ağustos 2022.

Yarışma yönetmelik ve başvuru formlarına https://altinkozaff.org.tr/ linkinden ulaşılabilecek.