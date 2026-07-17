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Hilal ve Venüs aynı kadrajda buluştu

Hilal ve Venüs aynı kadrajda buluştu
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Kırıkkale'de gün batımının ardından hilal şeklindeki Ay ile Venüs'ün gökyüzündeki buluşması havadan görüntülendi. Hilalin yanındaki Venüs, Türk bayrağındaki ay-yıldız motifini andırdı.

Kırıkkale'de gün batımının ardından hilal şeklindeki Ay ile Venüs birlikte görüntülendi.

Kırıkkale'de gün batımının ardından hilal şeklindeki Ay ile Venüs'ün gökyüzündeki buluşması, havadan görüntülendi. Hilalin hemen yanında parlaklığıyla öne çıkan Venüs, Türk bayrağındaki ay-yıldız motifini andırdı. Gün batımının oluşturduğu renklerle birleşen gökyüzü manzarası, kentin farklı noktalarından görüntülendi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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