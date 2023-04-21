Alper Taş Artvin Borçka'dan Seslendi: "Sevgili Borçkalılar 14 Mayıs Akşamı Demokrasi Bayramına Hazır Mısınız"

Sol Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi ve İstanbul Milletvekili Adayı Alper Taş, Artvin’de Borçkalılarla buluştu. Alper Taş, “Türkiye Büyük millet meclisinin iradesinin Tek kişide temsil edildiği bir başkanlık rejimi ve bir tek adam rejimi, bir faşizm söz konusu bugün Türkiye’de yaşanan. Ve 14 Mayıs’ta da bir bayrama hazırlanıyoruz sevgili Borçkalılar. 14 Mayıs akşamında da Borçka’nın meydanlarında sokaklarında bir demokrasi bayramı yapacağız hazır mıyız” diye seslendi.

UĞUR İSTANBULLU

Sol Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi ve İstanbul Milletvekili Adayı Alper Taş, Artvin'de Borçkalılarla buluştu. Alper Taş, "Türkiye Büyük millet meclisinin iradesinin Tek kişide temsil edildiği bir başkanlık rejimi ve bir tek adam rejimi, bir faşizm söz konusu bugün Türkiye'de yaşanan. ve 14 Mayıs'ta da bir bayrama hazırlanıyoruz sevgili Borçkalılar. 14 Mayıs akşamında da Borçka'nın meydanlarında sokaklarında bir demokrasi bayramı yapacağız hazır mıyız" diye seslendi.

Sol Parti MYK üyesi ve İstanbul Milletvekili adayı Alper Taş seçim çalışmaları kapsamında dün Artvin'in Borçka ilçesine geldi.

"23 NİSAN'DA KURULAN VE MİLLETİN İRADESİNİ TEMSİL ETMESİ GEREKEN MİLLET MECLİSİ ARTIK YOK"

Alper Taş vatandaşlara şöyle seslendi:

"Borçka'nın güzel insanları, burada olmayıp bize bakanlar, kulağı bizde olanlar hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum Sol Parti adına. Var olun sağ olun ve hoş geldiniz. Yarın bayram öncelikle bütün Borçkalıların Ramazan Bayramını kutluyoruz ve nice bayramlar diliyoruz. Bayramdan iki gün sonra, yine bayram. 23 Nisan UlusalEgemenlik ve Çocuk Bayramını şimdiden kutluyoruz. 23 Nisan 1920 önemli bir tarih sevgili Borçkalılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi ve 2023 yılı yani Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı. ve 1920'lerde kurulan, milletin iradesini temsil etmesi gereken Millet Meclisi artık yok. Evet şeklen var. Ama içerik olarak, ruh olarak, halkın iradesini yansıtması olarak bütünüyle işlevsiz kılınmış, bütünüyle bir aksesuar haline getirilmiş bir Meclis var. ve Meclis'in üstünde bir başkan vesayeti var. Yürütmenin yargının ve aynı zamanda yasamanın yani TBMM'nin iradesinin tek kişide temsil edildiği bir başkanlık rejimi ve bir tek adam rejimi bir faşizm söz konusu bugün Türkiye'de yaşanan. ve 14 Mayıs'ta da bir bayrama hazırlanıyoruz sevgili Borçka'lılar. 14 Mayıs akşamında da Borçka'nın meydanlarında sokaklarında bir demokrasi bayramı yapacağız, yapacağız hazır mıyız bu bayrama sevgili Borçka'lılar."