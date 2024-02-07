Üye Girişi
Haberler

Alper Gezeravcı'nın dünyaya yolculuğu başladı (2)

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmadan önce Alper Gezeravcı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Gezeravcı, görevin planlandığı şekilde gerçekleştirildiğini belirtirken, Bakan Kacır da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Gezeravcı'nın Türkiye'ye dönmesi için çalışmaların yapıldığını söyledi.

BAKAN KACIR, GEZERAVCI İLE GÖRÜŞTÜ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Alper Gezeravcı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmadan önce görüşme gerçekleştirdi. Bakan Kacır, görüşmeye ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Görüşmede Gezeravcı, bütün görevin planlanan şekilde gerçekleştirildiğini belirtti. Gezeravcı, "14.00'da istasyondan ayrılışı gerçekleştirdikten sonra daha önce gerçekleşmiş görevlere göre daha uzun olacak şekilde planlama yapıldı. Takriben 47 saatlik uçuş sürecinden sonra 9 Şubat'ta Türkiye saati ile 16.00'da Florida'nın doğu sahiline, muhtemelen Daytona Beach ya da Cape Canaveral açıklarına iniş yapmayı planlıyoruz. Bir de alternatif planlamamız var; farklı hava durumu senaryoları gerçekleşirse bu da 56 saat" dedi.

Görev hakkında duygularını paylaşan Gezeravcı, "Başta bu görevin bugünlere erişmesinde güçlü iradesini ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanımız, ardından görevin hazırlık süreçlerinden bugüne gelene kadar ki bütün süreci kapsayacak şekilde siz ve bakanlığımızın bütün personelinin bugünlere kadar gece gündüz sağlamış olduğu destek için minnettarım. Her anımızda yanımızda oldunuz. Bütün hazırlık süreçlerinde, ihtiyaçlarımızda ve burada görevin icrasında gece ya da gündüz mefhumu gözetmeksizin, sürekli iletişim kanallarını açık tutarak her türlü ihtiyacımıza karşılık verdiniz. Bizler, bu görev esnasında devletimizin güçlü duruşunu yanımızda hissettik, hiçbir şekilde yalnız bırakmadığınız için hepinize minnettarım" diye konuştu.

'TARİHE YENİ BİR SAYFA AÇTI'

Bakan Kacır da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı'na ait uçakla Gezeravcı'nın Türkiye'ye dönmesi için talimat verdiğini söyledi. Kacır ayrıca paylaşımında, "İlk astronotumuz Alper Gezeravcı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmasının hemen öncesinde bir görüşme gerçekleştirdik. Her zamanki gibi özgüven ve cesaret sahibiydi. Türk milletinin iftihar kaynağı olan İnsanlı İlk Uzay Görevine ve Türk Uzay Bilim Misyonuna imza atarak, tarihte yeni bir sayfa açtı. Önce dünyaya ve kısa zaman sonra da ülkemize dönmesini heyecanla bekliyor olacağız. En çok da, ilham kaynağı olduğu Türk gençleriyle ve çocuklarımızla birlikte. Yolun açık olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Fatih Kacır Alper Gezeravcı Uzay Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! 27 Mart hangi burç? 27 Mart doğum tarihi olanların burcu hangisidir? 27 Mart burcunun adı ne? Rüyada küpe görmek, küpe takmak ne anlama geliyor? Rüyada altın küpe görmek, rüyada gümüş küpe görmek, inci küpe görmek nedir? Falda ördek görmek nedir? Falda ördek çıkması ne anlama gelir? Rüyada bahçe görmek anlamı nedir? Rüyada yeşil bahçe görmek nedir? Rüyada bahçeli ev görmek ne anlama gelir? Zamir (Adıl) nedir? Zamir türleri ve özellikleri nelerdir? Ettirgen edilgen, etken çatılı fiil nedir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! Başak Demirtaş adaylıktan çekildi mi, İBB aday olmayacak mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 7 Şubat Çarşamba Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Bugün Survivor ödül oyununu kim kazandı, 7 Şubat Çarşamba ödül ne? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Şubat Çarşamba 2024? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title