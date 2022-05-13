Alpay Antmen: "Kırmızı Bültenle Aranan Işid Mensubu Nasıl Oluyor da Türkiye'de Tedavi Görüp Yakalanmadan Hastaneden Ayrılabiliyor?"

GÜRKAN DEMİRTAŞ - TAMER ARDA ERŞİN

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, IŞİD'in sınır emiri İlhami Balı'nın Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı sırada Konya'da bir devlet hastanesinde tedavi gördüğüne ilişkin ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı belgeleri TBMM gündemine taşıdı. Antmen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "Kırmızı bültenle aranan IŞİD mensubu bir isim nasıl oluyor da Türkiye'de tedavi görüp yakalanmadan hastaneden ayrılabiliyor?" diye sordu.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, ANKA Haber Ajansı'nın IŞİD'in sınır emiri İlhami Balı'nın İnterpol tarafından arandığı sırada Konya Cihanbeyli Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğüne ilişkin haberine atıf yaptı.

Haberde 5 Haziran HDP Diyarbakır mitingi, 20 Temmuz Suruç, 10 Ekim Ankara Gar bombalı saldırılarının kritik ismi olan IŞİD'in emiri İlhami Balı'nın arandığı dönemde Konya Cihanbeyli Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğünün belirtildiğini ifade eden Antmen, "Suruç katliamına ilişkin Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren dava dosyasına; İhami Balı'nın tedavi gördüğüne ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği resmi yazı girmiştir. Yazıda IŞİD mensubu İlhami Balı'nın Adana Sarıçam'da 31 Nolu Aile Hekimliği'ne kayıtlı olduğu ve muayene kaydı bulunduğu belirtilmiştir" dedi.

Halen yakalanamayan İlhami Balı hakkındaki kırmızı bültenle arama kaydının kaldırılmadığına dikkat çeken Antmen, "Geçtiğimiz yıllarda bazı IŞİD ve DAEŞ terör örgütü üyelerinin Türkiye'de tedavi edildiği ve hatta kamuya bağlı bazı misafirhanelerde konakladığı ortaya çıkmıştı" dedi.

"TÜRKİYE'DE KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN VEYA ARANMAYAN KAÇ IŞİD, DAEŞ VE BAŞKA TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU YA DA MENSUPLARI TEDAVİ EDİLMİŞTİR?"

Antmen, önergesinde Bakan Koca'ya şu soruları yöneltti:

"– Interpol tarafından kırmızı bülten ile aranan ve Türkiye'deki canlı bomba saldırılarından sorumlu tutulan IŞİD'in sınır emiri İlhami Balı'nın başvurusu ve tedavisi esnasında emniyet güçlerine Haber'>haber verilmiş midir? Verildiyse kırmızı bültenle aranan IŞİD mensubu bir isim nasıl oluyor da Türkiye'de tedavi görüp yakalanmadan hastaneden ayrılabiliyor?

– Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle; Türkiye'de kırmızı bültenle aranan veya aranmayan kaç IŞİD, DAEŞ ve başka terör örgütü mensubu ya da mensupları tedavi edilmiştir? Bunlar hangi illerde ve hangi sağlık kuruluşlarında tedavi olmuşlardır? Bu kişiler kimlerdir ve akıbetleri nedir?

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları; aylarca randevu alamazken ve bazen hiçbir şekilde tedavi edilemezken IŞİD mensuplarının ayrıcalığı nedir?"

"BU DEVLETİN KOLLUK GÜÇLERİ NEREDE? BÖYLE BİR KATİLİ, BÖYLE BİR TERÖRİSTİ YAKALAYAMIYORSANIZ YAZIKLAR OLSUN"

Antmen, verdiği önergeye ilişkin Anka Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İlhami Balı; terörist, IŞİD emiri, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyor. HDP Diyarbakır mitingi saldırısı, Suruç katliamı, 10 Ekim Ankara Gar katliamında parmağı olduğu iddia ediliyor. Hala kaçak. Ama bakıyorsunuz; mahkemeye gelen kayıtlarda Adana Sarıçam 31 No'lu Acil Sağlık Merkezi'nde kaydı çıkıyor. Bir de bu yetmezmiş gibi Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde devlet hastanesinde 2016 yılında ameliyat edilmiş. Şimdi bakıyorsunuz, Türkiye'de gazeteciler hapiste, Gezi'yi savunan arkadaşlarımız hapiste, Selahattin Demirtaş hapiste, Canan Kaftancıoğlu'na cezalar yağdırılıyor ama kırmızı bültenle aranan bir IŞİD teröristi, askerlerimiz katleden IŞİD'e mensup bir terörist, elini kolunu sallayarak Türkiye'de geziyor, tedavi oluyor, ameliyat oluyor. Bu devletin kolluk güçleri nerede? Böyle bir katili, böyle bir teröristi yakalayamıyorsanız yazıklar olsun. Ben de hem İçişleri Bakanı'na hem Sağlık Bakanlığı'na soru önergemle sordum. Bu terörist ameliyat olurken bunu kimse fark etmedi mi? Kimse bildirmedi mi? Hiç kimse bu katil teröristi farklı isimlerle muayene olduğunu, ameliyat olduğunu söylemesin. Çünkü sağlık sisteminde adıyla çıkıyor. Bunların hesabının verilmesi gerekiyor."