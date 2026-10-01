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Almanya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu’ndan DEM Parti’ye ziyaret

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Almanya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu’ndan DEM Parti’ye ziyaret
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Almanya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri, DEM Parti Meclis Grubu'nu ziyaret ederek Dış İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay ve Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ile görüştü.

(ANKARA) - Almanya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri, DEM Parti Meclis Grubu'nu ziyaret ederek Dış İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay ve Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ile görüştü.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, Almanya Federal Milletvekilleri Meclisinden Almanya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri, partinin Meclis Grubu'nu ziyaret etti.

Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin geldiği aşama, muhalefete yönelik baskılar ve Türkiye'deki siyasal gelişmeler ele alındı. Taraflar söz konusu başlıklarda görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: ANKA
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