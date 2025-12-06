Haberler

Almanya Türk Toplumu kuruluşunun 30. yılını kutladı

Almanya Türk Toplumu kuruluşunun 30. yılını kutladı
Güncelleme:
Almanya Türk Toplumu (TGD), kuruluşunun 30. yılını Berlin'de düzenlenen etkinlikle kutladı. Etkinlikte, göçmen kökenli insanların haklarını savunma ve ayrımcılıkla mücadele konularına dikkat çekildi.

Almanya Türk Toplumu (TGD) kuruluşunun 30. yılını, Berlin'de düzenlenen geniş katılımlı bir etkinlikle kutladı.

Robert Bosch Vakfı'nın Berlin Temsilciliğinde gerçekleştirilen etkinliğe siyaset, sivil toplum, akademi ve kültür dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

TGD Eş Başkanı Gökay Sofuoğlu, yaptığı konuşmada, TGD'nin tarihsel kökeni ve güncel toplumsal rolünü vurgulayarak, 30 yılda çok şey başarıldığını belirtti.

TGD'nin kuruluşunda Almanya'daki Türk toplumuna yapılan ırkçı saldırılarının da belirleyici olduğunu kaydeden Sofuoğlu, kuruluş amaçlarının bugün de geçerliliğini koruduğunu belirtti.

Sofuoğlu, ırkçılık ve her türlü ayrımcılıkla mücadele eden göçmen kökenli insanların haklarını savunan bir çatı örgütü olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, sivil toplum dayanışması ve kamu kurumlarının desteğinin demokrasinin geleceği açısından kritik olduğuna işaret etti.

Almanya Aile Bakanlığı'nı temsilen etkinliğe katılan Müsteşar İngo Behnel de Türk toplumunun Almanya'nın toplumsal zenginliğine katkısına dikkati çekti.

Prof. Dr Michel Friedman ise demokratik toplumlarda katılımın önemine değinerek, göçmen kökenli toplulukların karar alma süreçlerindeki görünürlüğünün artırılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
