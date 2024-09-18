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Almanya, Irak'taki askerlerinin görev süresini uzattı

Almanya, Irak'taki askerlerinin görev süresini uzattı
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Almanya, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele çerçevesinde Irak'ta görev yapan askerlerinin görev süresini 31 Ocak 2026'ya kadar uzatma kararı aldı. Hükümet Sözcüsü Wolfgang Büchner, bu kararın Irak'taki güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla alındığını açıkladı.

Irak'ta bulunan Alman askerlerinin görev süresi 31 Ocak 2026'ya kadar uzatıldı.

ALMAN ASKERLERİNİN IRAK'TAKİ GÖREV SÜRESİ UZATILDI

Almanya, DEAŞ terör örgütü ile mücadele çerçevesinde Irak'ta bulunan askerlerinin görev süresini uzattı. Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, Berlin'de yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun Irak'taki Alman askerlerin görev süresini 31 Ocak 2026'ya kadar uzatma kararı aldığını açıkladı.

"AMAÇ DEAŞ'LA MÜCADELE

Büchner, "Misyonun amacı, Irak'ta güvenlik ve istikrarın sağlanması ve terör örgütünün (DEAŞ) yeniden canlanmasının önlenmesi için Irak Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerine sürdürülebilir bir şekilde olanak sağlamaktır." dedi.

"TALEP IRAK HÜKÜMETİNDEN GELDİ"

Irak hükümetinin DEAŞ tehdidine karşı Almanya'nın desteğini sürdürmesini talep ettiğini kaydeden Büchner, "Alman Silahlı Kuvvetleri, DEAŞ'a karşı mücadeleyi desteklemek üzere NATO'nun Irak Misyonu'na (NMI) ve Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Operasyonları (CJTF-OIR) ya da bu operasyonları takip eden güvenlik işbirliği programlarından birine katkıda bulunmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"ASKER SAYISI EN FZLA 500 OLACAK"

Bakanlar Kurulu kararına göre, asker sayısı en fazla 500 ile sınırlandırıldı. Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararın gelecek hafta Federal Meclis'te görüşülüp onaylanması bekleniyor.

ABD ASKERİ IRAK'TAN TAMAMEN ÇEKİLİYOR

Öte yandan Irak ve ABD arasında, "Amerikan askerlerinin ülkeden çekilmesine" yönelik görüşmeler sona ermişti. Amerikan askerinin Irak'tan iki yıl içerisinde tamamen çekilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel

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