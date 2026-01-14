Almanya, Grönland'a keşif çalışmaları için asker gönderecek

Almanya'nın çok uluslu keşif çalışmalarına katılmak için Grönland'a asker göndereceği bildirildi.

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Danimarka'nın daveti üzerine Almanya'nın 15-17 Ocak'ta diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte Grönland'da keşif çalışmalarına katılacağı belirtildi.

Açıklamada, Danimarka'nın bölgedeki güvenliği sağlamasına destek olmak için deniz alanı gözetleme kabiliyeti gibi olası askeri katkılar için çerçeve koşullarının incelemesinin hedeflendiği ifade edildi.

Alman ordusunun yarın "A400M" tipi nakliye uçağıyla 13 kişilik keşif ekibini Görnland'ın Nuuk kentinde göndereceği bilgisi paylaşılan açıklamada, keşif çalışmalarının diğer ortak ülkelerin temsilcileriyle yapılacağı kaydedildi.