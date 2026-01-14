Haberler

Almanya, Grönland'a keşif çalışmaları için asker gönderecek

Güncelleme:
Almanya, Danimarka'nın daveti üzerine 15-17 Ocak'ta Grönland'da yapılacak keşif çalışmalarına katılmak için askeri bir ekip göndereceğini duyurdu. Açıklamaya göre, keşif çalışmaları, bölgedeki güvenliğe destek sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek.

Almanya'nın çok uluslu keşif çalışmalarına katılmak için Grönland'a asker göndereceği bildirildi.

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Danimarka'nın daveti üzerine Almanya'nın 15-17 Ocak'ta diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte Grönland'da keşif çalışmalarına katılacağı belirtildi.

Açıklamada, Danimarka'nın bölgedeki güvenliği sağlamasına destek olmak için deniz alanı gözetleme kabiliyeti gibi olası askeri katkılar için çerçeve koşullarının incelemesinin hedeflendiği ifade edildi.

Alman ordusunun yarın "A400M" tipi nakliye uçağıyla 13 kişilik keşif ekibini Görnland'ın Nuuk kentinde göndereceği bilgisi paylaşılan açıklamada, keşif çalışmalarının diğer ortak ülkelerin temsilcileriyle yapılacağı kaydedildi.

