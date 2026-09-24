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Almanya'daki Feyza Uludağ, SAVI hastalığıyla mücadelesini sosyal medyada anlattı

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Almanya'daki Feyza Uludağ, SAVI hastalığıyla mücadelesini sosyal medyada anlattı
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Almanya'da yaşayan 29 yaşındaki Feyza Uludağ, 2013'te ABD'de SAVI teşhisi konulan nadir hastalığın fiziksel etkilerini anlattı. Benzer durumdakilere umut olmak için sosyal medyada paylaşım yapan Uludağ, fiziksel farklılıklardan çok kişiye odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Almanya'da yaşayan 29 yaşındaki Feyza Uludağ, henüz 6 haftalıkken başlayan ve yıllar sonra SAVI teşhisi konulan hastalık nedeniyle yaşadığı fiziksel değişimleri, çocukluk döneminde karşılaştığı zorlukları ve toplumun farklılıklara yönelik yaklaşımının hayatına etkilerini anlattı.

AA muhabirine konuşan Uludağ, uzun yıllar süren hastane süreçlerinin ardından 2013'te ABD'de, kendisine küçük damarları etkileyerek özellikle el ve ayak parmaklarında doku kaybına yol açabilen nadir genetik hastalık SAVI teşhisi konulduğunu söyledi.

Benzer durumdaki kişilere umut olmak amacıyla hayatından kesitleri sosyal medyada paylaşan Uludağ, insanların fiziksel farklılıklardan çok kişiye odaklanması gerektiğini vurguladı.

Uludağ, 6 haftalıkken aniden ateşlendiğini, ardından ellerinde ve ayak uçlarında değişimler meydana geldiğini belirterek, bu sürecin ailesi için de zor geçtiğini ifade etti.

Teşhisin ardından yaşadıklarını ailesiyle birlikte kabullenmekte zorlandıklarını dile getiren Uludağ, "Dile kolay yani hala doğru mu değil mi diye ailece kabullenemiyoruz. Hastaneler benim ikinci evim olmuştu." diye konuştu.

Hastalığındaki belirtileri ve fiziksel durumundaki değişimi "erime" olarak nitelendiren Uludağ, hastalığının yanı sıra toplumun kendisine yönelik bakış açısının da kendisi için zor olduğunu dile getirdi.

Uludağ, dışarı çıktığında insanların özellikle ellerine baktığını ve bu durumdan rahatsız olduğunu belirterek, "İnsanlar dışarı çıktığımda ellerime bakıyorlardı ben de bu durumdan rahatsız oluyordum." dedi.

Uzun süredir Instagram üzerinden hayatından kesitler paylaştığını belirten Uludağ, "Paylaşımımın sebebi ise benim gibi olanlara hayata küsmeyin diyorum ve onlara motive veriyorum." dedi.

Hastalığının ismini uzun zaman sonra öğrendi

Uludağ, fiziksel farklılıklarının kendisini diğer insanlardan farklı bir kişi haline getirmediğini vurgulayarak, "Biz de hissediyoruz, üzülüyoruz ve yeri geldi mi ağlıyoruz. İçimizde yaşıyoruz o duyguyu. Tekerlekli sandalyede olmam, parmaklarımın farklı görünmesi beni başka bir insan yapmıyor. Çünkü insanların tekerlekli sandalyeme ve ellerime bakmaları değil de bana bakmalarını isterdim açıkçası." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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