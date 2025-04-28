Almanya'da Yeni Koalisyon Hükümetinin Bakanları Belirlendi

Almanya'da Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi'nin, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ile kuracağı koalisyon hükümetinde yer alacak bakanlarının isimleri belli oldu.

CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder Münih'te yapılan CSU Yönetim Kurulu toplantısının ardından partisinin federal düzeyde kurulacak yeni hükümette yer alacak isimlerini açıkladı.

Buna göre İçişleri Bakanlığı görevine 2013-2017 yıllarında Ulaştırma Bakanlığı yapan Alexander Dobrindt, Araştırma, Teknoloji ve Uzay Bakanlığına CSU Genel Başkan Yardımcısı Dorothee Baer ve Gıda, Tarım ve Yurt Bakanlığı görevine de CSU Milletvekili Alois Rainer getirilecek.

Ayrıca CDU/CSU Meclis Grubunun savunma politikaları sözcüsü Florian Hahn'n da Dışişleri Bakanlığı nezdinde devlet bakanlığı görevini üstleneceği kaydedildi.

CSU Genel Başkanı Söder, bu isimlerle partisinin federal hükümette iyi bir şekilde temsil edileceğini belirterek, "CSU'ya çok iyi uyan bakanlıkları üstleneceğiz." dedi.

CDU ise yeni hükümette yer alacak bakanların isimlerini bu sabah açıkladı. SPD'nin de yeni hükümette görev yapacak partisinin bakanların isimlerini gelecek günlerde kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

???????23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimden sonra hükümet kurmak için müzakere yürüten CDU/CSU ile SPD, seçimden 45 gün sonra 9 Nisan'da koalisyon sözleşmesinde mutabakat sağlamıştı.

SPD, koalisyon protokolünü yaklaşık 358 bin üyesinin oylamasına sundu. Yarın sona erecek oylamanın sonucu ise 30 Nisan'da açıklanacak.

CDU'nun bugün düzenleyeceği "küçük kurultayda" delegeler koalisyon protokolünü oylayacak.

CSU ise protokolü 10 Nisan'da onaylamıştı.