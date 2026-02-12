Haberler

Almanya'da terör örgütü PKK propagandası yapan 2 kişiye ait ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Leipzig'de sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan iki zanlı, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucuyla yakalanarak tutuklandı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Almanya'nın Leipzig kentinde sosyal medyada terör örgütü Pkk'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen iki zanlının, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucuyla yakalanarak tutuklandıkları bildirildi.

Leipzig Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre özel görev timi, hafta sonu Dresdner Caddesi'nde devriye görevi sırasında, bir taksiyi kontrol amacıyla durdurdu.

Takside yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Numan K. kaçmaya çalıştı ancak kısa sürede yakalandı.

Şüphelinin çantasında 9 milimetre çapında ruhsatsız 5 tabanca ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Olayın ardından Numan K. ile yaşadığı belirtilen 56 yaşındaki Metin B'nin evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, ruhsatsız silahların yanı sıra 1 kilogramdan fazla sentetik uyuşturucu bulundu.

Leipzig Savcılığı Sözcüsü Ricardo Schulz, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirterek şüphelilerin silahlarla ne yapmayı planladıklarının araştırıldığını ifade etti.

Şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıklarının tespit edildiği, bu nedenle olası bir saldırı ihtimalinin de soruşturma kapsamında değerlendirildiği bildirildi.

Gözaltına alınan iki zanlı hakkında tutuklama kararı çıkartıldığı ve soruşturmanın çok yönlü sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası enflasyon tahminini artırdı! İşte yeni rakamlar
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu

Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
İşçi olarak girdiği sektörde fabrika kurdu, 11 ülkeye ürün gönderiyor

İşçi olarak girdiği sektörde fabrika kurdu, 11 ülkeye ürün gönderiyor
Beren Saat ilk şarkısının klibiyle hayranlarını şaşırttı

İlk şarkısını çıkardı, klibini görenler tanıyamadı
Öğrenci servisi tıra arkadan çarptı! Ölü ve yaralılar var

Öğrenci servisi tıra arkadan çarptı! Ölü ve yaralılar var
Okulu basıp katliam yapan saldırganın transseksüel bir genç olduğu tespit edildi

İşte okulu basıp katliam yapan saldırgan
Maaş hesabı sil baştan! Emekliler için yeni zam sistemi geliyor

Maaş hesabı sil baştan! Emekliler için yeni zam sistemi geliyor