Solingen'deki Yangında Hayatını Kaybeden Türk Kökenli Bulgaristan Vatandaşları Bulgaristan'da Defnedildi

Almanya'nın Solingen kentinde kundaklama sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı, aynı aileden ikisi bebek 4 kişinin cenazesi Bulgaristan'da toprağa verildi.

Yangında ölenlerin cenazeleri Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Cenaze Nakli Yardımlaşma Fonu aracılığı ve Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü yardımıyla İstanbul üzerinden Filibe'ye bağlı Kostievo köyüne getirildi.

Köyde düzenlenen tören, Filibe Bölge Müftüsü Taner Veli'nin okuduğu duayla başladı.

Taner Veli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Bulgaristan ve Filibe bölgesi için büyük bir facia, bir felaketle karşı karşıyız. Yapılan bu katliam ve kundaklama, insanlığa sığmayan, hiçbir dinde yeri olmayan bir durumdur." dedi.

Cenaze namazını kıldıran Bulgaristan Müslümanları Başmüftü Yardımcısı Beyhan Mehmed, yaptığı konuşmada, "İslam, adı üzerinde 'barış' demek, huzur demek. Peygamber Efendimiz, farklı hadiselerde ölen insanların, boğularak ölenlerin, yanarak ölenlerin şehit olacağını bildiriyor. Onların ahiret yurdunda makamlarının ali olacağına biz gönülden inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bulgar, Roman ve Türklerin bir arada yaşadığı, yaklaşık 1700 nüfuslu köyde halk, hayatını kaybeden aynı aileden ikisi bebek 4 kişiyi büyük üzüntüyle son yolculuğuna uğurladı.

"Bu bizim için bir ırkçı saldırı, Neonazi saldırısı, İslamofobi saldırısı"

Cenaze törenine katılan Bulgaristan Başmüftülüğü Genel Sekreteri Celal Faik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayı şiddetle kınadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bizim için bir ırkçı saldırı, Neonazi saldırısı, İslamofobi saldırısı. Biz, Başmüftülük kurumu olarak, bu olayın başından beri takipçisi olduk. Meftaların buraya intikali söz konusu. Onların takibini yaptık ve şu anda da oradaki (Almanya) hukuki süreci de takip edeceğiz. Ailenin bütün hakları, onların savunulması konusunda ne gerekiyorsa yardımcı olacağız. Sadece biz değil, bütün Bulgaristan halkı da bu ırkçı saldırıyı, İslamofobik saldırıyı şiddetle kınıyor. Binlerce insanın da burada olması bunun göstergesidir."

Yangında ölen bebeklerin dedesi İsmail Jilov da "Dünyaya bak, ne oldu? Her şey karıştı. Zelzeleler, seller oluyor, ateşler yanıyor. Torunlarımız gitti. Çok zor. Burada da çok büyük ayrımcılık var. Çocuklarımız aynı okula bile gidemiyorlar." ifadelerini kullandı.

Cenaze törenine Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü heyetinin yanı sıra Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü ve üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi milletvekilleri de katıldı.

Olay

Almanya'nın Solingen kentinin Höhscheid semtindeki 4 katlı binada çıkan yangında aynı aileden ikisi bebek olmak üzere Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı 4 kişi hayatını kaybetmiş, ikisi ağır 9 kişi de yaralanmıştı.

Wuppertal Savcılığınca yapılan açıklamada, incelemenin ardından hazırlanan ön raporda, yangının kundaklama sonucu çıktığı belirtilmişti.

Bilirkişi raporuna göre, 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece meydana gelen yangının, eski binanın merdiven boşluğunda başladığı ve "baca etkisi"yle 5 dakika içinde çatıya sıçradığı ifade edilmişti.

Ahşap merdiven boşluğunda bazı kalıntıların bulunduğu, bu kanıtlara göre yangının kasten kundaklama sonucu çıkarıldığı sonucuna varıldığı kaydedilmişti.

Wuppertal Savcısı Heribert Kaune-Gebhardt, yaptığı açıklamada, ellerinde olayla ilgili "yabancı düşmanlığı saiki olduğunu gösteren" bir kanıt bulunmadığını belirtmişti.