Almanya'da Güvenlik Nedeniyle Milletvekili Çalışanlarına Giriş Kartı Verilmedi

Almanya'da bazı milletvekillerinin çalışanlarına güvenlik nedeniyle parlamento binasına giriş kartı verilmediği bildirildi.

Alman Federal Meclis'ten yapılan açıklamada, bazı milletvekillerinin çalışanlarına meclise giriş kartlarının ve bilişim sistemlerine erişim yetkisi verilmesinin reddedildiği belirtildi.

Bu kararların gerekli güvenlik kontrolü kapsamında elde edilen kritik bulgulara dayandığı ifade edilen açıklamada, reddedilen tüm başvurularda, parlamento binasına giriş kartının verilmesinin anayasaya aykırı amaçlar için istismar edilebileceğinin görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, bu kişilere giriş kartlarının verilmesi durumunda bunun Federal Meclis'in işlevi, çalışması, güvenliği veya güvenirliği için risk taşıyabileceği aktarıldı.

Alman Meclis Başkanı Julia Klöckner de Federal Meclis'in "açık bir parlamento" olduğunu belirterek, "Aynı zamanda (meclis) demokrasinin alanıdır ve bunu korumamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Federal Meclis'in iç ve dış güvenliği konusunda hiçbir tavizin verilmeyeceğini vurgulayan Klöckner, "Federal Meclis'in binalarına ve bilişim sistemlerine erişimi olan herhangi birinin kişisel güvenilirliği konusunda bir şüphe olmamalı. İlgili milletvekilleri çalışanlarına ilişkin kritik güvenlik bulgularının çokluğu ve ağırlığı başvuruların reddedilmesini zorunlu kılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Alman Haber Ajansı DPA'nın, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisine dayandırdığı haberinde, AfD milletvekillerinin 3 çalışanının parlamentoya giriş kartı başvurularının reddedildiği, bir çalışana da bilişim sistemine erişim yetkisi verilmediği kaydedildi.