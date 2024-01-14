Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Essen Merkez Camisi Dualarla Açıldı

Almanya'nın Essen kentinde 10 yılda inşa edilen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Essen Merkez Camisi dualarla ibadete açıldı.

Fabrika olarak satın alınıp dönüştürüldükten sonra 3 bin 500 metrekare alan üzerinde inşa edilen, 1600 metrekare ibadet alanına sahip caminin açılış töreni Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın, açılışta yaptığı konuşmada, camilerin birlikte yaşama kültüne zenginlik katan mekanlar olduğunu söyledi.

Başkonsolos Aydın, "Camiler, sadece ibadet edilen yerler değil aynı zamanda sosyal kaynaşma mekanları olarak da hizmet veren mekanlardır. Caminin alımına ve bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz hale getirinceye kadar destek veren herkese özellikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Gelecek nesillerimize ve çocuklarımıza kalıcı bir eser bırakmanın da haklı gururunun yaşanıldığını görüyorum." dedi.

"Müslümanlar, Essen'de dört kuşaktır dini yaşamın bir parçasıdır"

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey de camilerin karşılıklı hoşgörü, empati ve toplumsal barışın yaşatıldığı mekanlar olduğunu vurguladı.

Kuzey, "Müslümanlar, Essen'de dört kuşaktır dini yaşamın bir parçasıdır. Bu eser, şehre zenginlik katmıştır. Cami cemaati yardım ederek, dayanışma göstererek bu camiyi inşa etti. Bu nedenle birlikte yaşamın inşası için yerel yönetim, siyaset ve şehir toplumu bu yönde karar vermiştir. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın en büyük Müslüman dini cemaati olarak DİTİB'in daima insanların ve toplumun tamamının refahını ve huzurunu gözettiğine işaret eden Kuzey, şunları kaydetti:

"DİTİB, 40 yıllık dernek geçmişi, deneyim ve bilgi birikimi ve yarım asrı aşkın süredir bu ülkede kök salmış, inanç, kültür ve deneyim bakımından zengin bir çalışma ve hizmet alanına sahiptir. DİTİB, özellikle sosyal, gençlik, kadın ve yaşlılara yönelik çalışmalarının yanı sıra İslam din dersleri, imam eğitimi, burs programları, manevi rehberlik veya mültecilere yardım gibi konularda da toplumsal barışa ve Müslümanların katılımına yönelik önemli katkılarda bulunan bir kurumdur. Yarım asrı aşkın süredir bu ülkede deneyim, bilgi ve birikime sahip DİTİB teşkilatı ve onun bir şubesi olan bu cami derneğimiz, köprü vazifesinden öte ortak geleceğe yol gösteren bir eserdir."

İnşaatı 10 yıl süren caminin açılış kurdelesi dualar eşliğinde kesildi.

Törenin ardından camiyi gezen şehrin yerel yöneticileri, cami ve İslam dini hakkında bilgilendirildi.