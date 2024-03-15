Üye Girişi
Haberler

Almanya'da CSU Partisi Genel Başkanı Markus Söder, Sırbistan'ın AB üyeliğini desteklediğini belirtti

Güncelleme:

Almanya'da Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi Genel Başkanı ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, Sırbistan'ın Avrupa Birliği'nde (AB) olmasını istediklerini belirtti. Söder, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü ve Sırbistan'ın AB üyelik yolunu desteklediklerini söyledi.

Almanya'da Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi Genel Başkanı ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, Sırbistan'ın Avrupa Birliği'nde (AB) olmasını istediklerini belirtti.

Söder, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile başkent Belgrad'da görüştü.

Taraflar, yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Söder, Sırbistan'ın AB üyelik yolunu desteklediklerini söyleyerek, "Sırbistan'ın güçlü ve iyi bir ortak olması çok önemli. Pek çok Sırp aile Bavyera'da yaşıyor ve sizin AB'de olmanızı gerçekten istiyoruz. Eğer bu yolda ilerlemezseniz AB için de Sırbistan için de çok yazık olur." dedi.

Bavyera-Sırbistan ilişkilerinin geliştirilmesini istediklerini vurgulayan Söder, Sırbistan'da Bavyera Temsilciliği açacaklarını kaydetti.

"Sırbistan, AB yolunda olan egemen ve bağımsız bir ülkedir"

Vucic, Bavyera ile işbirliğinin ülkesi için önemli olduğuna değinerek, Bavyera şirketlerinin Sırbistan'da 25 bin kişiyi istihdam ettiğini ifade etti.

Söder'e işbirliği yapabilecekleri 7 önemli öneride bulunduğuna işaret eden Vucic, Söder'in bu tekliflerden bir kısmını hemen kabul ettiğini aktardı.

Vucic, Söder ile görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'na değindiklerini dile getirerek, dünyanın iki senaryoyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bu senaryolardan ilkinin büyük güçlerin 3. Dünya Savaşı'na varacak bir çatışmaya girmesi olduğunun altını çizen Vucic, ikincisinin ise Ukrayna'da kalıcı barışın mümkün olmaması durumunda, uygulanacak uzun vadeli bir ateşkes olduğunu anlattı.

Vucic, Rusya ile geleneksel ilişkilere sahip olduklarının altını çizerek, "Barışın nasıl kurulacağını düşünmek daha iyi. Sırbistan, AB yolunda olan egemen ve bağımsız bir ülkedir ve kimseye bir şey kanıtlamamız gerektiğini düşünmüyorum." diye konuştu.

Sırp lider Vucic, Söder'e Sırbistan Devlet Nişanı takdim etti.

Kaynak: AA / Güncel

Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mehmet Sevim kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sevim kimdir? Veysi Bozyıl kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Sur Belediye Başkan adayı Veysi Bozyıl kimdir? Celal Kutsal kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Silvan Belediye Başkan adayı Celal Kutsal kimdir? Sezer Yücel kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Lice Belediye Başkan adayı Sezer Yücel kimdir? Mehmet Salim Can kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Kulp Belediye Başkan adayı Mehmet Salim Can kimdir? Mehmet Özdağ kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Özdağ kimdir? Emin Balıkçı kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Hazro Belediye Başkan adayı Emin Balıkçı kimdir? Hamit Kaçan kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Hani Belediye Başkan adayı Hamit Kaçan kimdir? Ensari Barlas kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Eğil Belediye Başkan adayı Ensari Barlas kimdir? Faruk Yalçın kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Ergani Belediye Başkan adayı Faruk Yalçın kimdir? DEVA Partisi Kırıkhan adayı Mehmet Şirikçi kimdir? 2024 DEVA Partisi Hatay Kırıkhan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi İskenderun adayı Hatice Esra Doğan kimdir? 2024 DEVA Partisi Hatay İskenderun belediye başkan adayı kim oldu? Ensari Barlas kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Eğil Belediye Başkan adayı Ensari Barlas kimdir? DEVA Partisi Hassa adayı Hasan Şimşek kimdir? 2024 DEVA Partisi Hatay Hassa belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Defne adayı Defne Eraslan kimdir? 2024 DEVA Partisi Hatay Defne belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title