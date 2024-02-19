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Almanya'da Interpol tarafından aranan cip Tunceli'de ele geçirildi

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Almanya'da çalınan ve Interpol Europol (Avrupa Polis Teşkilatı) tarafından uluslararası düzeyde aranan araç, Tunceli'de emniyetin düzenlediği operasyonla bulundu

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yurtdışında çalıntı olarak aranan gümrük kaçağı aracı ele geçirdi. 2016 yılında Türkiye'ye giriş yaptığı ancak bugüne kadar çıkış yapmadığı tespit edilen gümrük kaçağı araç, ekiplerin yaptığı titiz çalışma sonucu Tunceli merkez Atatürk Mahallesi'nde bir binanın kapalı otoparkında ele geçirildi.

Almanya'da çalınan cip Tunceli'de ele geçirildi

ULUSLARARASI DÜZEYDE ARANIYORDU

El konulan aracın şaşi numarasından yapılan sorgulamada Interpol Europol Daire Başkanlığı tarafından Almanya'dan çalıntı araç olarak uluslararası düzeyde arandığı tespit edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Tunceli Almanya Güvenlik Suç Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

sade vatandaş:

vay bee 8 senelik araç şu boya, şu posa, şu ihtişama bak togg dan havalı duruyor bir elinizi vicdanınıza birde toggu bu küheylanın yanına koyun siz olsanız hangisini alırsınız benim param her ikisinide almaya yetmez ama cevabım belli

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