Almanya'da Interpol tarafından aranan cip Tunceli'de ele geçirildi

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yurtdışında çalıntı olarak aranan gümrük kaçağı aracı ele geçirdi. 2016 yılında Türkiye'ye giriş yaptığı ancak bugüne kadar çıkış yapmadığı tespit edilen gümrük kaçağı araç, ekiplerin yaptığı titiz çalışma sonucu Tunceli merkez Atatürk Mahallesi'nde bir binanın kapalı otoparkında ele geçirildi.

ULUSLARARASI DÜZEYDE ARANIYORDU

El konulan aracın şaşi numarasından yapılan sorgulamada Interpol Europol Daire Başkanlığı tarafından Almanya'dan çalıntı araç olarak uluslararası düzeyde arandığı tespit edildi.