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Almanya'da 32 şehirde Z kuşağı gösterisi öncesi lüks mağazaların vitrinleri kapatıldı

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Almanya'da Gen Z regelt inisiyatifinin 31 Ekim'de 32 şehirde düzenleyeceği gösteriler öncesi bazı lüks mağazaların vitrinleri ahşap panellerle kapatıldı. Berlin'de Kurfürstendamm'daki mağazalar da panellendi; kentte gösterilerde 1500 polis görev yapacak.

Almanya'da "Z kuşağı düzenliyor (Gen Z regelt)" adlı gençlik inisiyatifinin eğitim ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için yarın ülke genelinde düzenleyeceği gösteriler öncesinde bazı lüks mağazaların vitrinleri ahşap panellerle kapatıldı.

İnisiyatifin sayfasında yer alan bilgilere göre Berlin, Hamburg, Frankfurt, Münih ve Köln'ün de yer aldığı 32 şehirde 31 Ekim'de gösteri düzenlenecek.

Fransa'daki protestolarda yaşanan şiddet ve yağma olayları nedeniyle Almanya'da da benzer durumun yaşanacağı endişesiyle bazı lüks mağazaların vitrinleri kapatıldı.

Başkent Berlin'de ünlü alışveriş caddelerinden Kurfürstendamm'da bulunan bazı lüks mağazaların vitrinlerine ahşap paneller takıldı.

Bazı mağazalar ise yarınki gösterilerden dolayı erken kapanacağını veya hiç açılmayacağını duyurdu.

Berlin Emniyet Müdürü Barbara Slowik, son günlerde endişeli bazı iş insanlarının bilgi istediğini ifade etti.

Berlin'de Fransa'daki gibi yağma olaylarının yaşanmasının beklenmediğini belirten Slowik, Berlin'de gösteriler sırasında 1500 polisin görev yapacağını söyledi.

Ülke basınında yer alan haberlerde gösterilerin düzenleneceği bazı büyük şehirlerde de bazı mağazaların benzer güvenlik önlemleri aldığı belirtildi.

Kaynak: AA
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