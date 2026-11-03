Almanya Başbakanı Merz, Ukrayna'sız karar alınamayacağını söyledi

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'nın geleceğine ilişkin kararların Ukrayna'nın katılımı olmadan ele alınamayacağını belirtti.

Merz, Almanya'yı ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Berlin'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Almanya Başbakanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Miami'de düzenlenecek G20 Zirvesi'ne davet etmesi ihtimalini değerlendirdi.

Her ev sahibi ülkenin istediği konukları davet etmekte serbest olduğunu belirten Merz, "Başkan Trump, Rusya Devlet Başkanı'nı davet etmeye karar verirse, öncelikle Ukrayna konusu ele alınmalıdır. Ukrayna konusu gündeme geldiğinde ise Ukrayna Devlet Başkanı masada yer almalıdır. Üçüncü ülkelerin Ukrayna'yı sürece dahil etmeden Ukrayna'nın kaderini tartışması kesinlikle kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Merz, Ukrayna'nın masada olması halinde Avrupa'nın da müzakerelerde yer alacağını vurgulayarak, Miami'deki zirvenin hazırlıkları kapsamında görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Diplomatik girişimlerin devam etmesi gerektiğini ancak bunların somut sonuç vermesinin önem taşıdığını vurgulayan Merz, "Bu çabalar, çatışmaların gerçekten sona ermesini sağlamalıdır. Bir ateşkesle sonuçlanmalı ve Ukrayna'da bir barış anlaşmasına yol açmalıdır. Bunun dışındakiler kabul edilemez." diye konuştu.

Almanya'dan Ukrayna'ya hava savunması desteği

Merz, Almanya'nın Ukrayna'ya desteğini kesintisiz sürdüreceğini, özellikle yaklaşan kış öncesinde hava savunması ve enerji sektörüne yönelik yardımların artırılacağını söyledi.

Almanya'nın Ukrayna'nın en büyük destekçisi konumunda olduğunu anlatan Merz, bu savaşın sonucunun Avrupa'nın güvenliğini uzun süre şekillendireceğini vurguladı.

Ukrayna'ya desteğin, Almanya ve Avrupa'nın kendi güvenlik çıkarları açısından da önemli olduğunun altını çizen Merz, NATO bünyesinde 2026 yılı için Ukrayna'ya 70 milyar avroluk askeri destek sağlanması konusunda mutabakata varıldığını hatırlattı.

Merz, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin Ukrayna'ya yönelik yardımları koordine edeceğini, ateşkes sonrasında güvenlik garantileri sağlanmasına ilişkin hazırlıkları sürdüreceğini ve diplomatik girişimlerde işbirliğini artıracağını kaydetti.

19 Kasım'da Berlin'de düzenlenecek "Gönüllüler Koalisyonu Toplantısı"na çok sayıda devlet ve hükümet başkanının katılacağını aktaran Merz, burada 2027'ye kadar Ukrayna'ya yapılacak yardımların ele alınacağını bildirdi.

Merz, Rusya'nın şu ana kadar ateşkes ve barış anlaşması konusunda ciddi müzakere iradesi göstermediğini belirterek, Moskova üzerindeki baskının artırılacağını ve Ukrayna'ya desteğin devam edeceğini söyledi.

Başbakan Merz, Ekim 2026'da Rusya'nın uğradığı kayıpların, "bu savaşta Rusya'nın bir ayda uğradığı en yüksek kayıplar" olduğunu ifade ederek, "52 bin askerin yaklaşık yarısı hayatını kaybetti, diğer yarısı ise artık görev yapamayacak kadar ağır yaralandı. Bu durum, bu savaşın Rus tarafında da ne kadar trajik olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

Bu savaşın sona ermesi gerektiğini vurgulayan Merz, "Ancak Putin bu savaşı sürdürdüğü sürece, Ukrayna'ya her bakımdan yardım etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa olmadan istikrarlı bir barış sağlanamaz"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Avrupa'nın katılımı olmadan Ukrayna'da kalıcı ve sürdürülebilir bir barışın sağlanamayacağını söyledi.

Barışın yalnızca bir anlaşmadan ibaret olmadığını, somut güvenlik garantileri, güçlü silahlı kuvvetler ve sürdürülebilir ekonomik destek gerektirdiğini kaydeden Zelenskiy, ABD ve Rusya'nın Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üye olup olmayacağına karar veremeyeceğini ifade etti.

Zelenskiy, Avrupa'nın müzakere sürecinde yer almasının önemine işaret ederek, "Avrupalılar olmadan bu sorunu çözemeyiz." dedi.

Putin ile telefon görüşmesi ihtimaline ilişkin de bunun somut adımlara dönüşmeyen sonuçsuz bir görüşme olacağını düşündüğünü dile getiren Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Resmi, kuru bir telefon görüşmesi olacak ve ben yine Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'ndan tarihi bir ders dinlemek zorunda kalacağım. Savaşı nasıl sona erdireceğimize dair somut adımlar hakkında sadece ders vermek ya da gevezelik etmek yetmez. Gerçekten oturup, bu devletin bir saldırgan olduğu için haksız olmadığını göstermek gerekir. ve savaşa son vermek istiyorsak, bir araya gelmeli ve ateş hattında ilk adımı atmalıyız."

Ukrayna'nın hava savunması desteğine ihtiyacı var

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına, kentlerine ve köylerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, Almanya'nın sağladığı hava savunması ve enerji desteği için teşekkür etti.

Almanya ile yapılan görüşmelerde, kış yardımlarının yanı sıra hava savunma sistemleri, füze tedariki ve F-16 savaş uçaklarına yönelik destek konularının ele alındığını aktaran Zelenskiy, Ukrayna'nın hava savunmasında ciddi eksiklikler bulunduğunu söyledi.

Rusya'nın cephede istediği sonuçları alamadığı için Ukrayna'nın enerji ve demir yolu altyapısını hedef aldığını kaydeden Zelenskiy, "Enerji sektörünü ve hava savunmasını güçlendirdiği için Almanya'ya minnettarım. Teşekkür ediyoruz ancak bu yeterli değil." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın diplomatik adımlar atmaya ve adil bir barış için müzakere etmeye hazır olduğunu ancak bunun için güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Zelenskiy, 10 Kasım'da Abu Dabi'de yapılması planlanan görüşmelerde, enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulması, Karadeniz'de güvenliğin sağlanması ve esir değişimi konularının ele alınmasını beklediklerini aktardı.

10 Kasım'da çalışma gruplarının bir araya geleceğini aktaran Zelenskiy, bu görüşmelerin devlet ve hükümet başkanları düzeyinde üçlü bir toplantının önünü açmasını umduklarını kaydetti.

Türkiye'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde güçlü mutabakatlar sağlandığına işaret eden Zelenskiy, "Herkes bunu yeniden hatırlamalı ve Ukrayna'ya verilen desteği güçlendirmeli ve pekiştirmelidir." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın AB'ye entegrasyon sürecinde bu yıl 6 müzakere başlığının açılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA