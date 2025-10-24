Almanya Başbakanı Merz: Rusya'nın Hava Saha İhlali Provokasyon

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rus Su-30 ve İl-78 yakıt ikmal uçağının Litvanya hava sahasını ihlal etmesinin Rusya'nın bir başka provokasyonu olduğunu söyledi.

Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Zirvesi sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Merz, Rus askeri uçaklarının Litvanya hava sahasını ihlaline ilişkin, "Bu, hava sahasının ciddi bir ihlalidir. Tesadüfen gerçekleşmeyen ve bugün de tesadüfen olmayan bir ihlal. Bu, Rusya'nın tüm Avrupa Birliği'ne karşı bir başka provokasyonudur." dedi.

Bu ihlale ihtiyatlı bir şekilde yanıt vereceklerini ifade eden Merz, detaylı analizin kendilerine sunulacağını ve bunu Savunma Bakanı Boris Pistorius ile de görüşeceğini belirterek, "NATO Konseyi'nin de bu konuyu ele alacağını sanıyorum." ifadesini kullandı.

Zelenskiy'nin enerji altyapısı önerisi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin kendisine Alman teknolojilerini kullanarak kış boyunca enerji altyapısını nasıl güvence altına almak istediğine dair bir öneri sunduğunu açıklayan Merz, "Bunu inceliyoruz. Şu anda bu konuda daha ayrıntılı bir şey söylemek için henüz çok erken. Ancak yanımda götürdüğüm somut bir öneri var." diye konuştu.

Almanya Başbakanı Merz, Rusya'ya karşı hazırlanan 19. yaptırım paketinin oy birliğiyle kabul edilmesinden çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Avrupa'nın Rusya ile enerji ilişkisini yüzde 80'in üzerinde azalttığına işaret eden Merz, "Artık 2027 yılı sonuna kadar Rusya'dan tüm enerji ithalatını kesin ve kalıcı olarak sonlandıracağız. Bu yaptırım paketiyle kararlaştırıldı." dedi.

ABD'nin, Rus enerji sektörüne yönelik önemli yeni yaptırımlar açıklamasını da memnuniyetle karşıladığını ifade eden Merz, "Bu (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e Atlantik'in her iki yakasından da Rusya'ya yönelik baskıyı artırdığımıza dair önemli bir mesaj." değerlendirmesinde bulundu.

Merz baskıyı artırmalarının nedeninin Putin'e savaşının anlamsızlığını göstermek olduğunu söyledi.

ABD yönetiminin Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine almasına da değinen Alman Başbakan, "Asıl soru, Amerikan hükümetinin (Bu şirketlerin yüzde 50 veya üzeri hisseye sahip olduğu tüm iştiraklerine de yaptırım uygulanması) en az yüzde 50 olması gerektiğini açıkça belirtmesi nedeniyle burada muafiyet gerekip gerekmediği. Bu yüzden bunu Amerikalılarla görüşeceğiz. Rosneft için de buna uygun bir muafiyet verileceğini varsayıyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa savunmasını güçlendirme arzusu

Alman Şansölye, zirvede Avrupa'nın savunma kapasitesini güçlendirme konusunun da ele alındığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Avrupa savunma sanayilerini basitleştirmek standartlaştırmak ve ölçeklendirmek istiyoruz. Gerçek bir ölçeklendirmeyi sağlamak için savunma sektöründeki kurallarımızı da basitleştirmeliyiz. Bu nedenle, yıl sonuna kadar 'savunma omnibus'u üzerinde bir anlaşmaya varılmasını savundum ve bunu talep ettim. Hükümetimizin bu konuda net ve kesin bir duruşu var. Bunu tüm AB'den de bekliyoruz."

Kabiliyet hedeflerini belirlemek NATO'nun sorumluluğunda olduğunu hatırlatan Merz, AB ve NATO arasında yapı veya görev tekrarı olmayacağını savunarak, "Ancak AB kendi yetkinliklerine sahip olduğu yerlerde Avrupa'nın savunma kabiliyetini güçlendirmeye katkıda bulunabilir ve bulunacaktır. Bu, özellikle askeri tesisler ve üretim sahaları için planlama ve onay süreçlerinin hızlandırılması için geçerlidir." şeklinde konuştu.

Mercosur anlaşması kabul edildi

AB ile Güney Ortak Pazarı (Mercosur) arasındaki serbest ticaret anlaşmasının artık yürürlüğe girebilmesi oylama yapıldığını ve tüm üye ülkelerin bunu kabul ettiğine işaret eden Merz, "Anlaşmanın Avrupa Parlamentosu'ndan geçmesi gerekiyor, ancak devlet ve hükümet başkanları, daimi temsilcilere 19 Aralık'ta nihai versiyonu imzalama yetkisi verdi." dedi.

Çin ile AB arasındaki yaşanan sorunlardan bir çıkış yolu bulunması gerektiğini ifade eden Merz, "Alman ve Avrupa sanayisine çip de dahil olmak üzere hammaddeleri mümkün olan en kısa sürede tekrar kazandırmak için her fırsatı değerlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.