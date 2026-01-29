Almanya Başbakanı Merz, Avrupa'da "ortak nükleer caydırıcılık" konusunda görüşmeler yapıldığını belirtti

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa ülkeleriyle ortak nükleer caydırıcılık konusunda görüşmelerin yapıldığını söyledi.

Merz, başkent Berlin'de Litvanya Başbakanı Inga Ruginiene ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin, "Avrupa'da şimdi ortak nükleer silahları düşünmenin zamanı gelmedi mi?" sorusu üzerine Almanya'nın uluslararası hukuk açısından bağlayıcı iki antlaşmada kendisinin nükleer silahlara sahip olmayacağını taahhüt ettiğini anımsatan Merz, "Bu bakımdan Almanya'da nükleer silah bulundurmak bizim takdirimize ve yetkimize bağlı değil." dedi.

Ancak bunun diğer Avrupa ülkeleriyle ortak nükleer caydırıcılık konusunda görüşülmeyeceği anlamına gelmediğini vurgulayan Merz, "Bu görüşmeler yapılıyor. Ancak bu görüşmeler, henüz başlangıç aşamasında." dedi.

Merz, bu görüşmelerin ABD'nin nükleer paylaşımıyla çelişmediğini ifade etti.

Burada stratejik ve askeri olarak bazı kararların alınması gerektiğinin altını çizen Merz, "Ancak tekrar ediyorum, bunun henüz zamanı gelmedi. Bu konuda ilgili ülkelerle stratejik ve de askeri siyasi açıdan görüşmeler yürütülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, Avrupa'yı askeri olarak güçlendirmeyi ve kendi savunma kabiliyetini oluşturmasını istediklerine işaret ederek, "Ancak Avrupa'nın şu anda hala ABD'ye bağımlı olduğunu da biliyoruz." dedi.

Bu yüzden ABD'yi Ukrayna için sağlanacak güvenlik garantilerine dahil etmek istediklerini vurgulayan Merz, Berlin ve Paris'te düzenlenen toplantılardan Amerikalılarla anlaşmalara vardıklarını anımsattı.

Almanya ile Fransa, ortak uçakların üretilmesi konusunda yoğun görüşmeler içinde

Amerika, Avrupa ve Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin aynı zamanda NATO üyesi ve bir güvenlik ittifakı içinde birbirine bağlı olduklarını vurgulayan Merz, bu ittifakın sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Merz, silah alımı konusunda daha yakın işbirliği yapılmasını talep ederek, Fransa'nın nükleer silah, uçak gemisi ve savaş uçağı üretimi konusunda Almanya'dan farklı düşündüğünü, bunu çözmeye çalıştıklarını aktardı.

Başbakan Merz, Fransa ile ortak uçak geliştirilmesi ve üretilmesi konusunda şu anda yoğun görüşmeler içinde olduklarını belirtti.

Ukrayna'daki savaş

Diğer Avrupalı liderlerle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüp görüşmeyeceğine ve Ukrayna'ya daha fazla yardım sağlayıp sağlanmayacağına ilişkin soru üzerine Merz, Ukrayna'da sivil ve enerji altyapısına yönelik saldırılar yapıldığını belirterek, "Bunlar, Rus tarafının Ukrayna ve halkına karşı işlediği günlük savaş suçlarıdır." dedi.

Merz, bu nedenle savaşı sona erdirmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Rusya'ya karşı baskıyı sürdüreceklerini ve yaptırımları artıracaklarını vurgulayan Merz, diplomatik olarak da savaşı sona erdirmeye çalıştıklarını, Avrupa ve ABD'nin koordinasyonunda Ukrayna ile Rusya arasında görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Merz, hazırlıkların ve görüşmelerin sürecini ayrıntısına kadar bildiklerini aktararak, "Bu bakımdan şu anda ek görüşme kanalları açılmasına gerek görmüyorum." diye konuştu.

Diplomatik, insani ve askeri olarak savaşı sona erdirmek için her şeyi yaptıklarını yineleyen Merz, "Ancak savaşı sona erdirmenin anahtarı 4 yıldır Moskova'da. Bu anahtar, tabiri caizse kapıya getirilmeli. Moskova da savaşı sona erdirmeye hazır olmalı. Moskova buna hazır olmadığında, savaş için ekonomik olarak ödemesi gereken bedel her hafta ve her ay daha da artacak." ifadelerini kullandı.