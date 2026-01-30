Haberler

Merz: Avrupa, ABD'nin Ortağıdır, Ona Tabi Değildir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa'nın ABD ile ortaklık ilişkisini vurgularken, NATO'nun güvenin teminatı olduğunu belirtti. Almanya'nın Afganistan'daki katkılarına dikkat çeken Merz, ülkesinin bağımsız bir partner olduğunu ifade etti.

BERLİN, 30 Ocak (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa'nın ABD'nin yakın ortağı olmakla birlikte ona tabi bir güç olmadığını söyledi.

Merz, Alman parlamentosunun alt kanadı Almanya Federal Meclisi'nde (Bundestag) hükümet adına yaptığı açıklamada, NATO içinde inşa edilen güvenin, "özgürlük, barış ve güvenlik için en iyi güvence" olmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Ancak biz ortak ve müttefikiz, birbirimize tabi değiliz" dedi.

Almanya'nın ABD ile birlikte Afganistan'da savaşa katıldığını hatırlatan Merz, bu savaşta 59 Alman askerinin hayatını kaybettiğini, 100'den fazlasının da yaralandığını belirtti. Merz, bu katkının küçümsenmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump son dönemde sık sık Avrupa'nın NATO içindeki askeri rolünü sorgulayan ve Avrupalı müttefiklerini ABD'nin savunma harcamalarına aşırı bağımlı olmakla suçlayan açıklamalarda bulunuyor.

Trump'ın, İsviçre'nin Davos kentinde geçen hafta Fox News'e verdiği röportajda kullandığı ifadeler ise geniş çaplı eleştirilere yol açtı. Avrupa ülkelerinin NATO'daki rolünü küçümseyen Trump, "Onlara hiç ihtiyacımız olmadı. Onlardan hiçbir zaman gerçekten bir şey istemedik. Afganistan'a ve birkaç yere daha asker gönderdiklerini söylüyorlar. Evet, gönderdiler ama ön saflarda değil, biraz geride durdular" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır

Yanı başımızdaki kriz için Türkiye devrede! Erdoğan ilk hamleyi yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu

Fenerbahçe'ye kızıp 3 ismi kovdu
Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket

Galatasaray taraftarını çıldırtan görüntü
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu

Fenerbahçe'ye kızıp 3 ismi kovdu
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı