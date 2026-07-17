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Prof. Dr. Mehmet Akın, uluslararası bilim kuruluşu Sigma Xi'ye tam üye seçildi

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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akın, uluslararası bilim kuruluşu Sigma Xi'ye tam üye olarak kabul edildi. Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, bu başarının üniversitenin bilimsel vizyonuna katkı sağladığını belirtti.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akın, uluslararası bilim kuruluşu Sigma Xi'ye tam üye olarak kabul edildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünya genelinde üyelerini bilimsel başarıları ve araştırma potansiyelleri doğrultusunda seçen kuruluşa, ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akın tam üye olarak seçildi.

Üyelik belgesini makamında kabul eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, uluslararası düzeyde elde edilen bu başarının üniversitenin bilimsel vizyonuna ve küresel görünürlüğüne önemli katkı sağladığını belirtti.

Türkdoğan, başarısından dolayı Prof. Dr. Akın'ı kutladı.

Prof. Dr. Mehmet Akın ise kuruluşun tam üyeliğine seçilmekten onur duyduğunu ifade etti.

Bilimsel çalışmaları daha ileriye taşımayı ve üniversitelerini uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Bilimsel çalışmalarımızı daha ileriye taşımak, uluslararası işbirliklerini geliştirmek ve üniversitemizi bilim dünyasında en iyi şekilde temsil etmek için üretmeye devam edeceğiz. Bu süreçte her zaman desteklerini hissettiğimiz Rektörümüz Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'a ve üniversitemize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Mustafa Kurt
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