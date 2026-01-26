Haberler

Hapis cezasıyla aranırken 'bulabiliyorsanız bulun' deyip polise hakaret eden şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde polise hakaret içeren video paylaşan İlayda Kurt, mahkemede alkol etkisinde olduğunu belirterek pişmanlık dile getirdi. Ancak daha önceki tehdit suçundan kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklandı.

'ALKOLÜN ETKİSİNDEYDİM'

Samsun'un Atakum ilçesinde sanal medya hesabından polise yönelik hakaret içerikli video paylaşan İlayda Kurt, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemedeki ifadesinde, "Alkolün etkisindeyken söyledim, pişmanım" diyen Kurt hakkında bu dosyadan adli kontrol kararı verildi. Ancak 'Tehdit' suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kurt, cezasının infazı için tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun

Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var

Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var! Teröristlere skandal talimat
Basın toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı

Basın toplantısına damga vuran an! Duyduğu sesle yerinden fırladı
Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum

Hediye kilimle ilgili çok konuşulacak yorum: Uzaktan bakınca...
Nereden nereye! Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar 'Yok artık' diyor

Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar "Yok artık" diyor
Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var

Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var! Teröristlere skandal talimat
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Rakam inanılmaz! Sergio Ramos eski takımını satın aldı

Rakam inanılmaz! Eski takımını satın aldı