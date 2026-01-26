Hapis cezasıyla aranırken 'bulabiliyorsanız bulun' deyip polise hakaret eden şüpheli tutuklandı
Samsun'un Atakum ilçesinde polise hakaret içeren video paylaşan İlayda Kurt, mahkemede alkol etkisinde olduğunu belirterek pişmanlık dile getirdi. Ancak daha önceki tehdit suçundan kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklandı.
'ALKOLÜN ETKİSİNDEYDİM'
Samsun'un Atakum ilçesinde sanal medya hesabından polise yönelik hakaret içerikli video paylaşan İlayda Kurt, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemedeki ifadesinde, "Alkolün etkisindeyken söyledim, pişmanım" diyen Kurt hakkında bu dosyadan adli kontrol kararı verildi. Ancak 'Tehdit' suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kurt, cezasının infazı için tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel