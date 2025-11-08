Alkollü Sürücüye 85 Bin Lira Ceza
Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü araç kullanan sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayıp 20 kilometre boyunca kaçarken gözaltına alındı. Toplamda 85 bin lira para cezası verildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, alkollü araç kullanan ve polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 85 bin lira para cezası verildi.
Mahmudiye Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü Nurettin Y. (30) araçla kaçmaya başladı.
Yaklaşık 20 kilometre süren kovalamaca Akpınar Caddesi'ndeki inşaat alanında sona erdi. Sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Sürücüye, alkollü araç kullanmak, polisin dur ihtarına uymamak, drift atmak ve ters yönde araç kullanmak maddelerinden toplam 85 bin lira idari para cezası uygulanırken araç trafikten men edildi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel