Tıp öğrencisi Yaren'in ölmeden önce babasına gönderdiği mesaj ve ortaya çıktı

KAYSERİ'de alkollü sürücü Kadir Efe'nin kullandığı otomobilin motosiklete çarptığı kazada hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın (22) ölmeden önce babası Mehmet Mercan'a gönderdiği mesaj ve son fotoğrafları ortaya çıktı. Kazadan 4 saat önce babası ile görüntülü görüşen Yaren'in, ders çalıştığı mekandan fotoğraf atarak, 'Babam sağ olsun' mesajı yazdığı görüldü.

Kaza, 19 Mart'ta akşam saatlerinde Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi'nde meydana geldi. Kadir Efe yönetimindeki 38 YE 008 plakalı otomobil ile Yaren Mercan idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada metrelerce savrulan motosikletin sürücüsü Mercan yaralandı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Yaren Mercan, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Kadir Efe'nin yapılan kontrolünde 1.05 promil alkollü olduğu belirlendi. Mercan, otopsi işlemlerinin ardından 21 Mart'ta şehir mezarlığında toprağa verildi. Cenazede Yaren Mercan'ın tabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldü. Diğer yandan alkollü otomobil sürücüsü Efe, tutuklandı.

'BABAM SAĞ OLSUN'

Diğer yandan Yaren'in kazadan 4 saat önce babası ile görüntülü görüştüğü ardından ders çalıştığı mekandan babası Mehmet Mercan'a fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı. Fotoğraf karesinde masada Yaren'in motosiklet kaskının da olduğu görüldü. Yaren'in, babasına fotoğraf gönderdiği mesajda 'Babam sağ olsun' ifadesi de yer aldı. Yaren Mercan'ın kaza öncesi son fotoğraflarını yine babasına gönderdiği öğrenildi.

EN BÜYÜK HAYALİ CERRAH OLMAKMIŞ

Öte yandan Yaren Mercan'ın ailesinin Kayserili olduğu ama babasının görevi nedeniyle Muğla'da yaşadıkları, final sınavları nedeniyle bayramı Kayseri'de geçirerek sınavlara hazırlandığı ve ailesinin yanına gitmediği öğrenildi. Mercan'ın en büyük hayalinin ise beyin cerrahı olmak olduğu belirtildi.

Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı