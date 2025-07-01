Anne ve kızını hayattan koparan sürücüden çıldırtan savunma

Anne ve kızını hayattan koparan sürücüden çıldırtan savunma
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Anne ve kızını hayattan koparan sürücüden çıldırtan savunma
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Tekirdağ'da kırmızı ışık ihlali yaparak çarptığı otomobildeki anne ve kızının ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan 22 yaşındaki alkollü sürücü Enis Demirkıran savunmasında, "Karşı tarafa yaşattığım acıdan dolayı üzgünüm" dedi. Mahkeme heyeti, Demirkan'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Kavşağı'nda 21 Temmuz 2024 tarihinde kırmızı ışıkta geçen Enis Demirkıran'ın (22) kullandığı 22 ACM 830 plakalı otomobil, Refiye Erden (44) idaresindeki 34 UZZ 80 plakalı otomobile çarptı. Kazada Refiye Erden ile annesi Safiye Erden (74) hayatını kaybetti, aynı araçtaki Semra Demirok ile Enis Demirkıran ve Fatih Güngör yaralandı.

Anne ve kızını hayattan koparan sürücüden çıldırtan savunmaEnis Demirkıran

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Çorlu Devlet Hastanesi'nde kaldırılan sürücü Enis Demirkıran'ın yapılan kontrolünde, 1.60 promil alkollü olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Enis Demirkıran'a ev hapsi verildi. Kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda Demirkıran, kanundaki "Kavşağa yaklaşan sürücülerin kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamaları, dikkatli olmaları, geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan vermek zorunda oldukları", "Kırmızı ışık kuralına uymamak" ve "Yasal limitlerin üzerinde alkollü araç kullanmak" maddelerindeki trafik kurallarını ihlal ederek kazanın oluşmasına neden olduğu gerekçesiyle asli kusurlu bulundu.

Anne ve kızını hayattan koparan sürücüden çıldırtan savunmaKazada Refiye Erden (44) ile annesi Safiye Erden (74)

50 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Enis Demirkıran hakkında, "Olası kastla öldürme" suçundan 2 kez 20 yıldan 25'er yıla kadar olmak üzere toplamda 50 yıla kadar hapis cezası istendi. Demirkıran, Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklandı.

"ÜZGÜNÜM" SAVUNMASI

Bugün görülen 3'üncü duruşmaya tutuklu sanık Enis Demikıran ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada savunmasını yapan Demirkıran, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu belirterek, "Karşı tarafa yaşattığım acıdan dolayı üzgünüm" dedi.

Anne ve kızını hayattan koparan sürücüden çıldırtan savunma

TUTUKLULUK HALİNE DEVAM KARARI

Duruşma sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilip, Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen raporun beklenmesi, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıŞevki Sünger:

Ya bayramda ya secimde çıkar bu hükumet suclulari çok seviyor

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Haber YorumlarıKadir Tokay:

Bunun gibi canlılar, keşke kendi kendini imha etse, ne güzel olur.

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