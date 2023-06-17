Alkollü sürücü, cebinden çıkardığı dolarla Benjamin Franklin benzerliğini anlattı

Antalya'da alkollü araç kullanıp park eden sürücü, polisler tarafından uyandırılınca cebinden çıkardığı dolarla Benjamin Franklin benzerliğini anlattı. Sürücü, paranın sahte olup olmadığı sorusuna ise ilginç bir cevap verdi.

Antalya'da alkollü araç kullanıp park ettiği sokakta sabah polisler tarafından uyandırılan ve halen alkollü olan sürücü cebinden çıkardığı doları gazetecilere gösterip üzerindeki Benjamin Franklin fotoğrafı ile arasında benzerliği anlattı. Alkollü sürücü paranın sahte olup olmadığı sorusuna ise "Benjamin amcama hakaret sayarım" cevabını verdi.

İlginç olay, Serik ilçesi Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yaşandı. Gece alkollü olarak kullandığı araçla park halindeki otomobillere çarpıp zarar veren sürücü bir sokakta aracını park edip içinde sızdı. Vatandaşların ihbarı üzerine otomobiline bulunup uyandırılan alkollü sürücü, polisler araçta arama yaparken karnı acıkınca cebinden 100 dolarlık banknot çıkartıp yemek söylemek istedi. Mustafa Y. gazetecilerin çekim yaptığını görünce dolar üzerinde resmi bulunan ve ABD'nin kurucularından olan Benjamin Franklin'i kendisine benzetip bununla da yetinmedi ve Franklin'in Hacı Hamzalı Yörüklerinden olduğunu söyledi.

Cebinden çıkardığı 100 dolarlık banknotlardan birini eline alıp fotoğrafıyla kendini yan yana getirerek benzerliği anlatmaya çalışan alkollü sürücü, "En çok sevdiğim amcam. Benzemez mi hiç, baksanız ya. Benjamin amcam ve ben. Benim ana tarafım Karakoyunlu Yörüklerinden, babam ise Hacı Hamzalı Yörüklerinden. Benjamin amca da aynı Hacı Hamzalı Yörüklerinin başı gibi" dedi. Polis ekipleri ile ilginç diyaloğa giren alkollü genç, paranın sahte olup olmadığı sorusuna ise "Benjamin amcama hakaret sayarım" diye konuştu. Ekipler otomobilde yaptığı incelemenin ardından şahsı önce hastaneye, ardından emniyete götürdü. İfadesi alınan sürücü serbest bırakıldı. - ANTALYA