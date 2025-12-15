Haberler

Esenyurt'ta hafriyat kamyonunun çarptığı motokurye öldü; kaza kamerada

Güncelleme:
Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen kamyon şoförünün çarptığı motokurye Furkan Dinçer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli gözaltına alındı; meslektaşları, Dinçer'in ailesine destek için adliyeye konvoy yaptı.

Esenyurt'ta alkollü olduğu öne sürülen kamyon şoförünün kullandığı hafriyat kamyonu, motokuryeye çarptı. Ağır yaralanan kurye Furkan Dinçer (23), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken olayın ardından kaçan kamyon şoförü gözaltına alındı. Şüphelinin adliyeye sevk edileceğini öğrenen motokuryeler, Dinçer'in ailesine destek olmak için konvoy yaparak adliyeye gelirken kaza anı başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde TEM Otoyolu, Haramidere Bağlantı yolunda meydana geldi. Şoförünün alkollü olduğu öne sürülen hafriyat kamyonu, Furkan Dinçer'in kontrolündeki motosiklete çarptı. Motokurye olduğu öğrenilen Dinçer, kazanın etkisiyle yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Furkan Dinçer hastaneye götürüldü. Ağır yaralanan Dinçer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından olay yerinden kaçan hafriyat kamyonu şoförü sabah saatlerinde gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceğini öğrenen çok sayıda motokurye, meslektaşlarının ölümüne tepki göstermek için konvoy yaptı. Büyükçekmece Adliyesi'ne gelen kuryeler, hayatını kaybeden arkadaşlarının babası Emin Dinçer'e destek verdi.

KAZA KAMERADA

Motokurye Furkan Dinçer'in hayatını kaybettiği kaza, bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklete arkadan çarpan kamyonun durmadan yolda ilerlediği, motosikletin ise yolda parçalanarak sürüklendiği görülüyor.

'TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇUNDAN KAYDI VARMIŞ'

Kazayla ilgili konuşan avukat Furkan Erşen, "Alkollü hafriyat kamyonu şoförü, kardeşimizi katletti. Kardeşimize arkadan çarpıp kaçan şoför sabah saatlerinde yakalandı. Bizi en çok yaralayan konu; kişinin daha önce 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan kaydı varmış, aranıyormuş. Birine bir şey olmadan içeriye alamıyoruz. Devletimizin bu konuda daha hassas olmasını istiyoruz. Bütün kurye arkadaşlarımız, işini bıraktı bizlerle adliyeye geldi. Yargılamayı takip ediyoruz, başka Furkan'lara bir şey olmaması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

'OĞLUM BİR DAHA GERİ GELMEYECEK'

Baba Emin Dinçer ise, "Çocuğumun hiç hatası yok, yüzde yüz o kusurlu. Trafik polisleri kameraları izledi. Adam kaçmıştı, sabah yakalandı. Oğlum bir daha geri gelmeyecek. Buradaki kuryeler Furkan'ın arkadaşları, artık onlarda benim oğlum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
title