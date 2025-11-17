Haberler

Alkol aldıktan sonra taşların üzerine düştü, sağ kulağı koptu

Alkol aldıktan sonra taşların üzerine düştü, sağ kulağı koptu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkol alan Selçuk Y., dengesini kaybederek düştü ve sağ kulağı koptu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde alkol aldıktan sonra dengesini kaybedip, taşların üzerine düşen Selçuk Y.'nin (34) sağ kulağı koptu.

Olay, gece saatlerinde kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Y., alkol aldıktan sonra yürürken dengesini kaybederek düştü. Başını taşlara çarpan Selçuk Y.'nin sağ kulağı koptu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Selçuk Y., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ameliyatla kulağı dikilen Selçuk Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi

Terör örgütü PKK, "Kale" olarak gördüğü noktadan çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti

Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var

Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var
Hayalet sokak! Adı var kendi yok

Hayalet sokak! Adı var kendi yok
ABD'nin en gelişmiş uçak gemisi Karayip Denizi'ne ulaştı

Çatışma an meselesi! Dünyanın en büyük "savaş makinesi" sınırda
Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada
Şerif Sezer ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı

Ünlü oyuncu ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı
Böcek ailesinin zehirlendiği soruşturmada yeni gözaltılar

Anne ve iki çocuğunun zehirlendiği soruşturmada yeni gelişme
İtalya'yı sahadan silen Norveç, 28 yıl sonra Dünya Kupası'nda

28 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı garantilediler
Kızılcık Şerbeti ile ilgili 'hijyen' iddiası: Sonuç alamayınca diziden ayrıldı

Vedanın ardından çok konuşulacak iddia! Hijyenine dikkat etmiyormuş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.