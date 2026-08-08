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Aliyev ile Trump, Washington Zirvesi'nin birinci yıl dönümünde telefonda görüştü

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ABD Başkanı Donald Trump, 8 Ağustos 2025'te Washington'da gerçekleştirilen ve Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşması metninin paraflandığı zirvenin yıl dönümünde telefonda görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ABD Başkanı Donald Trump, 8 Ağustos 2025'te Washington'da gerçekleştirilen ve Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşması metninin paraflandığı zirvenin yıl dönümünde telefonda görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Washington'da düzenlenen zirvenin yıl dönümü dolayısıyla memnuniyet ifade edildi.

Trump'ın tanıklığında Ortak Bildiri'nin imzalanmasının ve Azerbaycan ile Ermenistan arasında devletlerarası ilişkilerin kurulmasına ilişkin anlaşmanın paraflanmasının bölgedeki çatışmaya son verdiği ve barışı tesis ettiği vurgulandı.

Aliyev, Washington Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığı ve barış gündemine sunduğu katkılardan dolayı Trump'a teşekkür etti.

Trump da barış sürecinde Aliyev'in rolünü takdir ettiğini belirtti.

Görüşmede, geçen bir yılda bölgede barış ve istikrarın sağlandığı belirtilerek, barışa zarar verebilecek herhangi bir olayın yaşanmamasından duyulan memnuniyet ifade edildi.

Azerbaycan'ın petrol ürünlerini Ermenistan'a ihraç etmesi, transit yüklerin Azerbaycan toprakları üzerinden Ermenistan'a taşınması ve iki ülke arasında ticari ilişkilerin başlaması olumlu gelişmeler olarak değerlendirildi.

Telefon görüşmesinde, "Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası"nın (TRIPP) bölgesel bağlantılılık açısından önemine dikkat çekildi.

Azerbaycan topraklarındaki ulaştırma altyapısı çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiği belirtilirken, Ermenistan topraklarında TRIPP projesi kapsamındaki çalışmaların kısa sürede başlayacağı umudu ifade edildi.

Aliyev ve Trump, ikili gündeme ilişkin konuları da ele aldı.

Azerbaycan ile ABD arasında stratejik ortaklığa ilişkin belgenin imzalanması "tarihi olay" olarak nitelendirildi.

Azerbaycan-ABD ilişkilerinin niteliksel olarak yeni ve yüksek bir seviyeye ulaştığı, stratejik nitelik taşıdığı ve bunun da geniş bir bölgede barış ve istikrara katkı sağladığı vurgulandı.

Aliyev, G20'ye davetinden dolayı Trump'a teşekkür ederek, daveti Azerbaycan'a yönelik olumlu yaklaşımın göstergesi olarak değerlendirdi.

Görüşmede, Azerbaycan ile ABD arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin bundan sonra da başarılı şekilde gelişeceğine ilişkin güven ifade edildi.

Kaynak: AA
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