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Alibeyköy Braajı'nda sular çekilince otomobil ortaya çıktı

Güncel Haberler

Sultangazi'de bulunan Alibeyköy Barajı'nda suyun çekilmesiyle giysiler, pet şişe, zodyak bot ve kayık parçalarının yanı sıra otomobil ortaya çıktı. Otomobilin çalındıktan sonra baraja atıldığı tahmin edilirken polisin inceleme başlattığı belirtildi.

İstanbul Sultangazi'de bulunan Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı bugün yüzde 10.69 olarak ölçüldü. Bir kısmı tamamen kuruyan barajda, suların çekilmesiyle göle atılan giysiler, pet şişe, zodyak bot ve kayık parçaları gibi birçok kalıntı ortaya çıktı.

ALİBEYKÖY BARAJI'NDA SU ÇEKİLİNCE OTOMOBİL ORTAYA ÇIKTI

SULAR ÇEKİLİNCE OTOMOBİL ORTAYA ÇIKTI

Barajın, Mağlova Kemeri ve Güzelce Kemeri arasında bulunan noktasında ise çamura saplanmış bir otomobile de rastlandı. Çevredeki bir kişi, ters dönmüş halde duran aracı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

ALİBEYKÖY BARAJI'NDA SU ÇEKİLİNCE OTOMOBİL ORTAYA ÇIKTI

"ARABANIN TEKERLEKLERİNİ ÇALDILAR"

Görüntülerde, kayıt yapan kişinin, "Arabanın tekerleklerini çaldılar" dediği de duyuldu. Uzun süre su altında kaldığı için ağır hasar gören aracın, araç veya yaya yolu olmayan bir noktada bulunması da dikkat çekti.

ALİBEYKÖY BARAJI'NDA SU ÇEKİLİNCE OTOMOBİL ORTAYA ÇIKTI

ALİBEYKÖY BARAJI'NDA SU ÇEKİLİNCE OTOMOBİL ORTAYA ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sultangazi Güncel Haberler

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