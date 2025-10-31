Haberler

Aliaga Kucukalic'in Hayatı Belgesel ile Anlatıldı

Türk Tarih Kurumu, Bosna Hersek tarihinin önemli şahsiyetlerinden Aliaga Kucukalic'in hayatını anlatan bir belgesel film gösterimi düzenledi. Ankara'da gerçekleştirilen etkinlikte Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi ve çeşitli akademik isimler yer aldı.

Türk Tarih Kurumu tarafından Ankara Üniversitesi (AÜ) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF), Preporod Boşnak Kültür Birliği ve Zambak Boşnak Kadınlar Derneği işbirliğinde Ankara'da düzenlenen belgesel gösterimine Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Mirsada Colakovic, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, DTCF Dekanı Prof. Dr. İrfan Albayrak, belgeselin yapımcısı Bosna Hersek Brcko Arşivler Müdürü Cazim Suljevic ve çok sayıda davetli katıldı.

Albayrak, burada yaptığı konuşmada, Kucukalic'in maddi ve manevi imkanlarını memleketinin ve halkın iyiliği için seferber ettiğini belirterek, belgeselin de bir insanın emeği, ahlakı ve vizyonuyla toplumu olumlu anlamda nasıl etkilediğini anlattığını ifade etti.

Bosna Hersek'in en büyük hayırseverlerinden birisi olarak tanımlanan ve 1905'te 98 yaşında vefat eden Kucukalic, ülkenin kültür tarihindeki en önemli kişilerden birisi olarak tanımlanıyor.

Kucukalic, aynı zamanda ülkenin ilk milyoneri olarak ifade edilirken, Brcko'da çok sayıda eseri vakfettiği de belirtiliyor.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
